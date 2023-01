Pessoas que têm o encaminhamento do Sistema Único de Saúde (SUS) podem buscar atendimento nos postos de saúde nilopolitano - Divulgação / PMN

Pessoas que têm o encaminhamento do Sistema Único de Saúde (SUS) podem buscar atendimento nos postos de saúde nilopolitanoDivulgação / PMN

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis traz uma novidade na área da saúde para 2023. Onze postos de saúde estão realizando exames de sangue diariamente, das 7h às 10h. Pessoas que têm o encaminhamento do Sistema Único de Saúde (SUS) podem buscar atendimento.

A Secretaria Municipal de Saúde pede que, além do encaminhamento, o nilopolitano leve também o comprovante de residência e o cartão do SUS. O exame é feito nos postos do Cabral, Olinda 2, Manoel Reis, Chatuba, Frigorífico, Nova Cidade, Nova Olinda, Cabuis, Novo horizonte, Paiol e Central.



Endereços dos postos de saúde Todas as unidades contam com a área de desjejum, com café e biscoito para degustar após a realização do exame. "A pessoa vai sair do exame de sangue e fará o desjejum. É uma maneira que a gente tem de depositar carinho e amor", destacou a vice-prefeita Flávia Duarte (PL).

Posto Central

Rua João Pessoa, 1543, Centro, Nilópolis

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/n, Cabral

Posto A. de A. Machado

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte

Posto Dorvil Almeida Lacerda

Rua José Couto Guimarães, 1299, Paiol

Posto Médico Rosa Maria Perez

Rua Mal. Deodoro, 555, Nova Cidade

Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, s/n, Olinda

Posto Programa de Saúde da Família – Olinda II

Rua Pedro Roque, 13, Olinda

Posto Programa de Saúde da Família – Manoel Reis

Rua Antônio João Mendonça, s/nº, Manoel Reis

Posto Programa de Saúde da Família – Frigorífico

Rua Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, s/n, Frigorífico

Posto Dr. Armando Almeida – Chatuba

Rua: Marques Canário, 970

Posto Programa de Saúde da Família – Cabuís

Rua General Mena Barreto, s/n, Cabuís