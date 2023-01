Com texto, direção e adaptação de Thiago Cardoso, e baseado na obra "A Arte da Comédia", de Eduardo Di Fillipo, o enredo da peça levanta um debate sobre a importância do teatro - Divulgação

Publicado 11/01/2023 22:02 | Atualizado 11/01/2023 22:04

Nilópolis - A Escola Municipal de Teatro Celso Mosciaro, em Nilópolis, inicia sua temporada de apresentações com o espetáculo “A Cavilação”, nesta sexta-feira (13/01), às 20h. Com o objetivo de trazer o público de volta ao teatro e incentivar a cultura e arte no município, a peça estrelada por artistas da escola municipal de teatro, fica em cartaz até o dia 17 de fevereiro, na Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes.

Com texto, direção e adaptação de Thiago Cardoso, e baseado na obra “A Arte da Comédia”, de Eduardo Di Fillipo, o enredo levanta um debate sobre a importância do teatro. A classificação mínima é 16 anos e para entrar é necessário levar 1kg de alimento não perecível.

A peça conta a história de um diretor de grupo teatral que após ver sua companhia ser destruída por um incêndio, pede ajuda ao governador da cidade. Diante da negativa, ele planta a dúvida na cabeça do governador: sem conhecer os moradores da cidade, como ele vai saber se os próximos a pedir ajuda são habitantes legítimos ou atores disfarçados?

A Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes, fica localizada na Rua Eliseu de Alvarenga, 384, bairro de Olinda, em Nilópolis.