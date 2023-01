Além das drogas, os policiais militares apreenderam com o preso R$ 635 reais - Twitter / Pmerj

Publicado 11/01/2023 18:40

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam um homem na tarde desta quarta-feira (11/01), no bairro Cabral, em Nilópolis, com 131 pedras de crack, duas trouxinhas de maconha e R$ 635 reais em espécie.



A ocorrência foi registrada da 57ª DP (Nilópolis).