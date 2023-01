Os kits contém aparelho de aferição de pressão, glicosímetro, oxímetro e tiras reagentes para medição de glicose - Divulgação / PMN

Os kits contém aparelho de aferição de pressão, glicosímetro, oxímetro e tiras reagentes para medição de glicoseDivulgação / PMN

Publicado 12/01/2023 17:02

Nilópolis - A Secretaria de Saúde de Nilópolis (Semusa) entregou nesta quarta-feira (11/01), kits de instrumentos de trabalho para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que estão realizando o curso técnico de capacitação do programa Saúde com Agente, do Governo Federal. Os kits contém aparelho de aferição de pressão, glicosímetro, oxímetro e tiras reagentes para medição de glicose. A entrega foi feita pela secretária municipal de Saúde, Lenise Monteiro.

Cerca de 125 ACS 's da rede municipal de saúde estão realizando o curso técnico em Agente Comunitário de Saúde oferecido pelo Ministério da Saúde e tendo a oportunidade de aprofundar os conhecimentos e experiências. A entrega ocorreu junto às preceptoras do curso, quatro enfermeiras também da rede municipal. São com elas que os agentes terão a parte prática da formação e usarão os instrumentos dados pela prefeitura.

Para a secretária Lenise, esse é um avanço importante para os agentes comunitários. “Estamos ampliando a visão deles, não só como o profissional que vai cadastrar ou que vai acompanhar, mas direcionando o olhar para o paciente com cuidado, um olhar mais sensível nas visitas às residências. Vai ajudar muito no fortalecimento da Estratégia Saúde da Família, aprimorando o trabalho deles que são fundamentais, e melhorando a qualidade de atendimento”, destacou ela.



Cerca de 125 Agentes Comunitários estão realizando o curso técnico em Agente oferecido pelo Ministério da Saúde Divulgação / PMN

Segundo a enfermeira Flávia Muniz, cada preceptora tem aproximadamente 25 alunos por equipe. O curso é realizado na modalidade semipresencial, sendo a primeira parte teórica e online, que foi realizada de agosto a dezembro, e a segunda presencial. A previsão de conclusão dos agentes é em julho de 2023. Marialda Oliveira, agente comunitária de saúde há 16 anos, conta que está muito feliz com a oportunidade de se aprimorar na área. “É uma capacitação para nós e para um oferecimento de um trabalho bem melhor, vai nos proporcionar novas habilidades e vamos poder oferecer bem mais do que a gente já oferece, um cuidado ainda maior’’, disse ela que desde que soube da criação do curso ficou na expectativa da chegada dele ao município.Segundo a enfermeira Flávia Muniz, cada preceptora tem aproximadamente 25 alunos por equipe. O curso é realizado na modalidade semipresencial, sendo a primeira parte teórica e online, que foi realizada de agosto a dezembro, e a segunda presencial. A previsão de conclusão dos agentes é em julho de 2023.

O Saúde com Agente é uma parceria do Ministério da Saúde com a UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul para oferecimento de curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde, para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS).