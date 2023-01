Bebês de seis meses a dois anos se imunizam com a Pfizer Baby. De três e quatro anos, com a Coronavac. Crianças de cinco a 11 anos tomam a Pfizer Pediátrica - Divulgação / PMN

Bebês de seis meses a dois anos se imunizam com a Pfizer Baby. De três e quatro anos, com a Coronavac. Crianças de cinco a 11 anos tomam a Pfizer PediátricaDivulgação / PMN

Publicado 11/01/2023 23:35 | Atualizado 11/01/2023 23:37

Nilópolis – O município de Nilópolis promove nesta quinta-feira (12/01) o “Dia D da Vacinação Infantil” contra a Covid-19. A vacinação acontecerá, das 9h às 16h, para crianças de 6 meses a 11 anos. Será aplicada a primeira e segunda dose, e também a dose de reforço.



Bebês de seis meses a dois anos serão imunizadas com a Pfizer Baby. As de três e quatro anos, com a Coronavac. Crianças de cinco a 11 anos vacinam com a Pfizer Pediátrica.

O intervalo entre as doses: Pfizer Baby e Pfizer pediátrica da 1ª para 2ª dose são 4 semanas; e Coronavac da 1ª para 2ª dose, 28 dias. Para a dose de reforço o intervalo é de 4 meses e a vacina aplicada é a Pfizer pediátrica, seguindo a orientação do Ministério da Saúde.

Os pais e responsáveis devem levar o documento da criança (identidade ou CPF) e o cartão de vacinação.

Os pequenos poderão ser imunizados no posto do Cabral, Olinda 2, Manoel Reis, Chatuba, Frigorífico, Nova Cidade, Nova Olinda, Cabuis, Novo horizonte, Paiol ou Complexo.

Endereços dos postos de saúde

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/n, Cabral

Posto A. de A. Machado

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte

Posto Dorvil Almeida Lacerda

Rua José Couto Guimarães, 1299, Paiol

Posto Médico Rosa Maria Perez

Rua Mal. Deodoro, 555, Nova Cidade

Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, s/n, Olinda

Posto Programa de Saúde da Família – Olinda II

Rua Pedro Roque, 13, Olinda

Posto Programa de Saúde da Família – Manoel Reis

Rua Antônio João Mendonça, s/nº, Manoel Reis

Posto Programa de Saúde da Família – Frigorífico

Rua Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, s/n, Frigorífico

Posto Dr. Armando Almeida – Chatuba

Rua: Marques Canário, 970

Posto Programa de Saúde da Família – Cabuís

Rua General Mena Barreto, s/n, Cabuís

Complexo de Saúde Dr. Jorge David

Rua Senador Fernando Mendes, 1.316