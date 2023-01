O reforço na segurança de Nilópolis será de 22 policiais militares, sendo oito fixos e 14 na modalidade de Regime Adicional de Serviço (RAS) - Divulgação / PMN

Publicado 12/01/2023 18:55 | Atualizado 12/01/2023 19:26

Nilópolis - O Programa Segurança Presente chegou a Nilópolis. A iniciativa do Governo do Estado, que tem sua base operacional localizada na Praça dos Estudantes, no Centro, foi inaugurada nesta quinta-feira (12/01). A cerimônia que marcou o início do programa na cidade contou com a presença do prefeito Abraãozinho David (PL); secretário de Estado de Governo, Rodrigo Bacellar; subsecretário Rafael Thompson; deputado federal Ricardo Abrão (União Brasil-RJ); deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil); representantes do poder legislativo municipal e estadual; além do secretário municipal de Segurança, Esmar França e outras autoridades.



O prefeito Abraãozinho (camisa preta), ao lado de autoridades, agradeceu o apoio do governador Cláudio Castro na instalação do Operação Segurança Presente em Nilópolis Divulgação / PMN

"É uma conquista muito grande, essa é uma luta que temos há bastante tempo e o governador Cláudio Castro mais uma vez cumpre sua palavra com o nosso município. Que a gente continue nesse caminho para uma Nilópolis cada vez melhor", disse o prefeito Abraãozinho. "Esperamos atender com plenitude todos os anseios do governador, do prefeito e principalmente dos nilopolitanos", finalizou o secretário Rodrigo Bacellar, que prometeu dobrar o efetivo na cidade em breve. Essa é a 11ª base do Segurança Presente na Baixada Fluminense. O reforço na segurança da cidade será de 22 policiais, sendo oito fixos e 14 na modalidade de Regime Adicional de Serviço (RAS), que irão patrulhar diariamente o Centro, com oito motos, duas viaturas, a pé e também com uma van, das 8h às 20h. O funcionamento da base será das 6h às 22h, coordenado pelo Tenente PM Barros. Os demais bairros do município serão atendidos pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), implantado em Nilópolis, em setembro de 2022.



Na ocasião foi anunciado também o programa ‘Ronda Municipal Rita de Cássia’, em homenagem à jovem nilopolitana Rita Nogueira, brutalmente assassinada em novembro de 2022 Divulgação / PMN

"É gratificante receber o Nilópolis Presente no município, quero agradecer muito aos envolvidos por todo esse conjunto de melhorias vindo do estado para que pudéssemos trazer mais segurança e mais comodidade para os munícipes'', celebrou o secretário Esmar França, que aproveitou a ocasião para, ao lado do prefeito Abraãozinho, anunciar a 'Ronda Municipal Rita de Cássia', em homenagem à jovem nilopolitana Rita Nogueira, brutalmente assassinada em novembro de 2022. A mãe dela, Adeilma Nogueira, esteve presente e agradeceu. "A homenagem é muito linda, me comoveu muito. Que ajude as mulheres contra essa violência que tá demais, não tem fim. Espero que sirva como um exemplo para esses casos'', disse ela. Para os nilopolitanos, as expectativas com a chegada do reforço são boas. A aposentada Olquimeia de Oliveira, 71 anos, moradora do bairro, acredita na melhoria com o Segurança Presente. "Tem que ter porque tá brabo. Eu tenho fé em Deus que melhore", externou ela. Luiz Antônio Júnior, de 34 anos, dono de um estacionamento na região central do município. "A gente não pode pensar negativo. Acredito que vai melhorar", disse o morador do bairro Olinda.

Além da implantação do programa no município, serviços como direitos do consumidor, 2ª via do RG, certidões de nascimento, casamento e óbito, habilitação para casamento, carteira de trabalho digital e banco de empregos do SINE foram oferecidos à população por meio da ação RJ+Serviços- RJ Para Todos. Na mesma ocasião, a Praça dos Estudantes, recém reformada, também foi entregue aos nilopolitanos.