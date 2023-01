Os interessados devem comparecer a quadra da escola de samba que fica Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025, no Centro - Divulgação / Eduardo Hollanda

Publicado 12/01/2023 22:58 | Atualizado 12/01/2023 23:02

Nilópolis – Faltando pouco mais de um mês para o Carnaval, a Beija-Flor de Nilópolis dará neste sábado (14/01), a partir das 10h, mais uma oportunidade para os nilopolitanos que sonham em desfilar na Soberana no Carnaval de 2023. A agremiação estará com inscrições abertas para composição de Carro Alegórico, aberta para todos, e para Ala Performática (apenas para mulheres com mais de 18 anos).



Os interessados devem comparecer a quadra da escola que fica na Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025, no Centro. Para se inscrever os nilopolitanos devem levar a seguinte documentação: xerox da identidade e fotos 3×4. As inscrições são gratuitas.

No Carnaval de 2023, a Beija-Flor de Nilópolis terá o enredo "Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência", e será a quinta escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval (20/02).



No Carnaval de 2023, a Beija-Flor de Nilópolis terá o enredo "Brava Gente! O grito dos excluídos no bicentenário da Independência" Divulgação

Em 2022, a Beija-Flor ficou com o vice-campeonato do Grupo Especial, com o enredo "Empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor". A Grande Rio foi à campeã.