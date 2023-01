A expectativa é que Nilópolis atinja com essa unidade o número de mil mulheres no projeto - Divulgação

Publicado 16/01/2023 12:35 | Atualizado 16/01/2023 12:39

Nilópolis - Em clima de Carnaval foi anunciada, oficialmente, na noite da última quarta-feira (12/01), a parceria entre o Programa Empoderadas do Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Escola de Samba Beija-Flor de Nilópolis, durante o ensaio na quadra da agremiação.



O novo polo do Empoderadas vai funcionar dentro da escola de samba e será inaugurado nesta terça-feira (17/01), às 18h. Esse será o terceiro polo do programa no município e 47º no Estado. A expectativa é que Nilópolis atinja com essa unidade o número de mil mulheres no projeto. As inscrições no local já estão abertas.



A coordenadora do programa Érica Paes, destacou a importância deste trabalho dentro da escola, lembrando que neste município da Baixada Fluminense está concentrado o maior número de alunas do projeto no Estado do Rio.



“Temos hoje nessa região quase 600 alunas. As mulheres fluminenses não estão sozinhas. A proposta do governador Cláudio Castro é levar o Empoderadas a todos os lugares do Estado”, finalizou Érica.



Sobre o Empoderadas



O Empoderadas atua com técnicas esportivas de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, por meio dos sinais que antecedem a violência. O Programa trabalha com ensinamentos que vão do uso da inteligência emocional a sistemas de autodefesa, abordando técnicas especiais, visando resgatar dignidade, direitos humanos e autoestima da mulher.



A Beija-Flor de Nilópolis fica na Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025, no Centro.