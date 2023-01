O evento faz parte da conclusão do primeiro semestre da disciplina Projeto de Pesquisa Circense do Curso Técnico em Arte Circense - Divulgação / IFRJ

O evento faz parte da conclusão do primeiro semestre da disciplina Projeto de Pesquisa Circense do Curso Técnico em Arte CircenseDivulgação / IFRJ

Publicado 16/01/2023 23:36 | Atualizado 16/01/2023 23:45

Nilópolis - Estudantes do Curso Técnico em Artes Circenses, do Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), vão realizar a Mostra Externa da Escola Nacional de Circo (ENC/IFRJ), com espetáculos e oficinas com entrada gratuita para todos os públicos nesta quarta e quinta-feira (18 e 19/01), na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio de Janeiro.



A mostra é mais um resultado da parceria entre o IFRJ/Nilópolis e a Funarte, através da Escola Nacional de Circo (ENC). O evento faz parte da conclusão do primeiro semestre da disciplina Projeto de Pesquisa Circense do Curso Técnico em Arte Circense.



Serão apresentados quatro espetáculos inéditos e de autoria dos alunos intérpretes e criadores da Escola Nacional de Circo: Onírico, Rualidade, Tempo e Burlesco.

Na quarta-feira (18/01), o público poderá assistir à Onírico, às 9h30, e Rualidade, às 11h.



Na quinta (19/01), será a vez dos grupos Tempo, às 9h30, e Burlesco, às 11h. No mesmo dia, serão realizadas oficinas, competições e haverá palco aberto (confira a programação completa abaixo).



O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) é parceiro da Funarte na gestão do Curso Técnico em Arte Circense da ENC. A Escola foi inaugurada em 1982 e é referência na América Latina no campo da formação em Circo.



A mostra é mais um resultado da parceria entre o IFRJ/Nilópolis e a Funarte, através da Escola Nacional de Circo (ENC) Divulgação

Local: Escola Nacional do Circo - Rua Elpídio Boamorte, 4 - Praça da Bandeira, Rio de Janeiro (RJ)



Dia 18 (quarta-feira)

9h30 - Apresentação do espetáculo Onírico

11h - Apresentação do espetáculo Rualidade



Dia 19 (quinta-feira)

Local: Escola Nacional do Circo - Rua Elpídio Boamorte, 4 - Praça da Bandeira, Rio de Janeiro (RJ)9h30 - Apresentação do espetáculo Onírico11h - Apresentação do espetáculo Rualidade

9h30 - Apresentação do espetáculo Tempo

11h - Apresentação do espetáculo Burlesco



Evento Café dos Artistas

14h às 14h30 - Inscrições para oficinas e palco aberto (com limite de pessoas por oficina)

14h30 às 15h30 - Quatro oficinas de circo, ministradas pelos professores da Escola Nacional de Circo, simultaneamente

15h30 às 16h15 - Competições (Resistência de parada de mão; Resistência com 4 claves; Batalha de Bambolê; Resistência com 5 claves; Corridas de monociclo; Gladiadores; e Resistência de equilíbrio)

16h15 às 17h - Palco aberto