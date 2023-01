A vacinação foi disponibilizada para crianças de 6 meses a 11 anos - Divulgação

A vacinação foi disponibilizada para crianças de 6 meses a 11 anosDivulgação

Publicado 18/01/2023 18:33

Nilópolis - A secretária de Saúde de Nilópolis, Lenise Monteiro, considerou que "Dia D de Vacinação Infantil" contra a Covid-19, em Nilópolis, um sucesso, com a aplicação de 326 primeiras doses, 167 segundas doses e 70 doses de reforço. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou imunizantes em 11 postos de saúde, no último dia 12 de janeiro.

A vacinação foi disponibilizada para crianças de 6 meses a 11 anos. Bebês de seis meses a dois anos receberam a Pfizer baby, enquanto as de três a quatro anos, receberam a CoronaVac. Crianças de de cinco a 11 anos vacinaram com a Pfizer pediátrica. Eles foram atendidos até as 12h, porque depois as doses acabaram. A falta de vacinas é um problema nacional.



Lenise Monteiro afirmou que está em negociação com o governo do Estado para retomar a vacinação em todas as faixas etárias. As crianças que chegaram às unidades de saúde e não foram imunizadas receberam orientações com agendamento para o Complexo de Saúde Dr. Jorge David, no Centro.



Bebês de seis meses a dois anos receberam a Pfizer baby, enquanto as de três a quatro anos, receberam a CoronaVac. Crianças de de cinco a 11 anos vacinaram com a Pfizer pediátrica Divulgação / PMN

Os pais ou responsáveis têmque seguir o intervalo entre as doses: Pfizer Baby e Pfizer pediátrica da primeira para a segunda dose são quatro semanas, e CoronaVac da primeira para a segunda dose, 28 dias. Para a dose de reforço, o intervalo é de quatro meses e vacina aplicada é a Pfizer pediátrica, seguindo a orientação do Ministério da Saúde.

No Dia D da Vacinação Infantil, os pequenos puderam ser vacinados nos postos de saúde do Cabral, Olinda 2, Manoel Reis, Chatuba, Frigorífico, Nova Cidade; Nova Olinda, Cabuís, Novo Horizonte, Paiol e Complexo de Saúde.