Para participar é obrigatório ser morador da cidade. Os interessados devem levar original e xerox do comprovante de residência e da identidade - Divulgação / PMN

Para participar é obrigatório ser morador da cidade. Os interessados devem levar original e xerox do comprovante de residência e da identidadeDivulgação / PMN

Publicado 18/01/2023 18:45

Nilópolis - A Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico (Setrab) de Nilópolis vai abrir inscrições para o curso gratuito de 'Marketing Digital nas Redes Sociais', nesta quinta-feira (19/01), das 9h às 16h. As aulas serão sempre às sextas-feiras, durante um mês, e começam no dia 20 de janeiro, com uma turma de manhã, das 9h às 12h, e outra à tarde, das 13h às 16h.

Para participar é obrigatório ser morador da cidade. Os interessados devem levar original e xerox do comprovante de residência e da identidade.

A Setrab fica na Rua Pedro Álvares Cabral, 995, no Centro. Informações também pelos telefones 3761-6232 e 99353-5890.