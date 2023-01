Funcionários trabalhando na obra inicial do novo teatro municipal, localizado ao lado da rodoviária, entre a Avenida Getúlio de Moura e a Rua Frei Ludolf, no Centro - Divulgação / PMN

Funcionários trabalhando na obra inicial do novo teatro municipal, localizado ao lado da rodoviária, entre a Avenida Getúlio de Moura e a Rua Frei Ludolf, no CentroDivulgação / PMN

Publicado 20/01/2023 12:47 | Atualizado 20/01/2023 14:11

A obra integra o projeto Dá-lhe Obras, um pacote promovido pelo governo municipal, em parceria com o Governo do Estado Divulgação / PMN

Nilópolis - O prefeito de Nilópolis Abraãozinho David (PL), o secretário municipal de Cultura Antônio Carlos e o vereador Flávio Vergueiro (PSD), secretário municipal de Obras à época do projeto, vistoriaram esta semana o início das obras do novo teatro municipal de Nilópolis, localizado ao lado da rodoviária, entre a Avenida Getúlio de Moura e a Rua Frei Ludolf, no Centro."A obra está na fase inicial, com toda a fundação sendo realizada. Agora vamos reerguer o que foi retirado do povo nilopolitano, o nosso teatro municipal, com 364 lugares. E aqui vamos voltar com a antiga biblioteca, também tirada do povo nilopolitano. Queremos restaurar nossa cultura e também nossa educação", afirmou o prefeito, acrescentando que a benfeitoria leva tempo e não é barata. A previsão de conclusão é de dezembro de 2023.Esta benfeitoria integra o projeto Dá-lhe Obras, um pacote promovido pelo governo municipal, em parceria com o Governo do Estado. O trabalho é realizado pela empresa Marenge Engenharia, Construções e Serviços, com orçamento de R$ 10.913.422,46 , de acordo com o processo 6.878/22. O projeto arquitetônico é das funcionárias da Secretaria Municipal de Obras, as arquitetas Celi Kássica, Bianca Calil e Michelle Silva.As autoridades estavam acompanhadas de um grupo de entusiasmados artistas, entre os quais estava Luís Valentim, ator com mais de 47 anos de atuação no município."Antes não era ainda um teatro, mas um auditório que o prefeito Farid melhorou: instalou ar condicionado, poltronas novas e criou camarim", recordou Valentim.Ele garantiu que os artistas, ao lado do secretário Antônio Carlos, irão acompanhar todas as etapas da obra. "Será um teatro para toda a Baixada, não apenas para Nilópolis", afirmou, com a concordância do secretário de Cultura." Aguardamos o novo teatro há mais de 15 anos", lembrou Antônio Carlos."Servirá de palco para todo tipo de arte e todo tipo de artista, venha ele de onde vier. Arte erudita, teatro, dança, concertos, música popular, erudita, balé. Equipamento único na Baixada que estará a serviço da arte popular, com certeza", garantiu o secretário.Ao lado de Valentim e Antônio Carlos estavam o diretor da Escola Municipal de Teatro, Thiago Cardoso, o técnico de som da secretaria, Fabrício Esteves, a estudante de teatro da escola, Serena e o recém-formado ator André Bezerra.