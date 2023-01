Os ladrões acabaram entrando na contramão na Rua Antônio José Bittencourt, provocando uma batida que avariou outros dez veículos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/01/2023 21:39 | Atualizado 26/01/2023 21:50

Os policiais militares do Programa Segurança Presente apreenderam um revólver com o assaltante preso

Nilópolis – Assaltantes provocaram uma confusão no final da tarde desta quinta-feira (26/01), no Centro, de Nilópolis. Os criminosos roubaram o carro de um idoso, que na ação acabou baleado, na Rua deputado Simão Sessim (antiga Carmela Dutra). Policiais militares do Programa Segurança Presente e guardas municipais foram acionados na busca pelos ladrões. Ao realizarem o cerco policial, houve uma troca de tiros, e os ladrões acabaram entrando na contramão na Rua Antônio José Bittencourt, provocando uma batida, danificando cerca de dez veículos. Um dos ladrões acabou preso.Ao tentar fugir pela linha férrea na Estação de Trem de Nilópolis, o ladrão, ainda não identificado, acabou sendo impedido da fuga pelos populares, sendo jogado da escadaria da estação, e preso pelos policiais militares. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38. Os outros comparsas conseguiram fugir.O idoso baleado, foi atendido na unidade de saúde mais próxima, passa bem, e já foi liberado.