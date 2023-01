A natação é uma das atividades esportivas oferecida pelo Instituto Beija-Flor - Divulgação

A natação é uma das atividades esportivas oferecida pelo Instituto Beija-FlorDivulgação

Publicado 27/01/2023 23:00

Nilópolis – O Instituto Beija-Flor de Nilópolis está com vagas abertas para atividades esportivas para diversas faixas etárias. Para se inscrever, é necessário comparecer à secretaria do Instituto, na Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1025, no Centro, de segunda a quinta-feira, das 8h às 19h, levando seu documento de identificação, comprovante de vacina da COVID-19 e 1kg de alimento não perecível.

As atividades disponíveis são:

Alongamento;

Ginástica;

Dança Fitness;

Funcional;

Hidroginástica;

Futsal (05 a 11 anos) e (12 a 17 anos);

Jiu-Jitsu (05 a 11 anos) e (18 anos ou mais);

Natação (05 a 07 anos); (08 a 11 anos); (12 a 17 anos) e (18 anos ou mais).

Mais informações no telefone: (21) 97200-2572.

O Instituto Beija-Flor

Criado em 2019, o projeto consiste na gestão e realização gratuita de mais de 70 atividades, cursos e oficinas direcionadas a qualidade de vida, cultura, saúde e o bem-estar da população de Nilópolis e arredores.