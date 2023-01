Além das ações do poder público, é preciso que a população não deixe de fazer sua parte, respeitando os dias de coleta de lixo - Divulgação / PMN

Além das ações do poder público, é preciso que a população não deixe de fazer sua parte, respeitando os dias de coleta de lixoDivulgação / PMN

Publicado 25/01/2023 22:45

Nilópolis - As chuvas de verão, cada vez mais intensas por conta das mudanças climáticas, ligam os alertas nas cidades para os possíveis riscos. A Prefeitura de Nilópolis tem investido em diversas ações para reduzir os impactos desse fenômeno global e prevenir enchentes e incidentes quem podem ser causados na cidade.



Limpezas de galerias, esgotos e ralos são realizadas constantemente pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Semserp). A desobstrução desses canais amplia a capacidade de escoamento da chuva. Essa é uma das maneiras para que a cidade consiga encarar bem os temporais e não apresentar danos à população. “Estamos pela cidade toda, diariamente, com esse serviço que é tão importante, principalmente nessa época de chuva mais forte”, ressalta o prefeito Abraãozinho (PL).

O prefeito Abraãozinho acompanha o trabalho dos profissionais da Semserp Divulgação / PMN

Além da coleta de lixo comum três vezes por semana pelos bairros, a prefeitura oferece o serviço de retirada de entulhos. O agendamento deve ser feito pelos telefones (21) 2692-1511 e (21) 2693-2009. A Semserp disponibiliza ainda esse canal para que a população denuncie pontos de despejo irregular e também informe sobre locais onde a coleta pode estar sendo ineficiente. O descarte correto de entulhos, lixos e outros resíduos é fundamental para manter a cidade limpa e longe dos perigos das enxurradas.Recentemente, com o programa Limpa Rio a prefeitura realizou a dragagem do Rio Pavuna e do Rio Sarapuí, e também a retirada de lixos das margens, em parceria com o Governo do Estado. Esse trabalho evita que os rios transbordem e diminui os efeitos dos temporais na região, impedindo que atinja as residências dos moradores. Além disso, foi feita uma drenagem dos resíduos sólidos da barragem do Gericinó.Mesmo com o grande volume de chuva aguardado nesse período do ano, a cidade não vem sofrendo, diferente de municípios vizinhos em episódios recentes. Alguns bairros que costumavam apresentar inundações nos anos anteriores, desde 2017 já não enfrentam mais grandes enchentes. “Antigamente ficávamos muito apreensivos. Já passei momentos difíceis, perdi móveis, antes era pior. Mas agora está melhor, nas últimas vezes não alagou aqui’’, conta a dona de casa Maria das Graças, 65, moradora do bairro Paiol há 45 anos.