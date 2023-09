Os policiais militares do Proeis prenderam os dois homens quando eles furtavam cabos de energia no centro do município - Divulgação

Os policiais militares do Proeis prenderam os dois homens quando eles furtavam cabos de energia no centro do municípioDivulgação

Publicado 02/09/2023 18:05

Nilópolis – Dois suspeitos, Ricardo de Assis da Silva, 45 anos, e Marlon dos Santos Lucas da Silva, 25, foram presos por policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) de Nilópolis, na tarde deste sábado (02), pelo furto de 15 metros de cabos de energia elétrica, na Rua Mário de Araújo, no Centro. Com a dupla, os agentes apreenderam uma faca de serra, um telefone celular e um cachimbo de uso de crack (droga).

A ação dos policiais militares aconteceu após denúncias de populares, sobre os dois homens que furtavam os cabos de energia. Eles acabaram sendo presos no momento da abordagem dos agentes, de posse dos cabos de energia furtados.

Os cabos roubados apreendidos pelos policiais militares do Proeis Nilópolis Divulgação

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).