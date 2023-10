A reunião acontecerá às 19h30. As inscrições nos editais para os fazedores de cultura de Nilópolis na Lei Paulo Gustavo terminam no dia 16 de outubro - Divulgação / PMN

A reunião acontecerá às 19h30. As inscrições nos editais para os fazedores de cultura de Nilópolis na Lei Paulo Gustavo terminam no dia 16 de outubroDivulgação / PMN

Publicado 10/10/2023 22:57

As inscrições nos editais para os fazedores de cultura de Nilópolis na Lei Paulo Gustavo, terminam na próxima segunda-feira (16). Os interessados devem ir pessoalmente à Secretaria, que funciona na Usina de Cultura Tim Lopes, na Rua Elizeu de Alvarenga, 384, no bairro de Olinda, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.



Foram elaborados dois chamamentos públicos: 001/2023, especificamente para o setor Audiovisual, com liberação de R$967.706,97 (novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e seis reais e noventa e sete centavos). E o 002/203 para as demais áreas culturais, vai liberar R$ R$392.004,95 (trezentos e noventa e dois mil, quatro reais e noventa e cinco centavos). A verba é oriunda do Fundo Nacional de Cultura e do Fundo Setorial de Audiovisual, destinada a ações emergenciais para o setor cultural.Os proponentes devem levar cópia em papel dos anexos disponibilizados na página https://nilopolis.rj.gov.br/leipaulogustavo/ , cópia do RG, CPF, comprovante de residência, portfólio em papel (com link das imagens), em conformidade com o edital.