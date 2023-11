A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP Divulgação / Pmerj

Publicado 15/11/2023 14:18 | Atualizado 15/11/2023 18:37

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) apreenderam, na manhã desta quarta-feira (15), um revólver calibre 38; três munições; R$ 26 reais; 243 pinos de cocaína; 144 sacolés de maconha; e um rádio transmissor, em um dos acessos da Comunidade Az de Ouro, em Nilópolis.



A ação aconteceu quando os policiais militares faziam patrulhamento na comunidade, no limite com o bairro de Anchieta, no Rio de Janeiro, quando viram vários homens comercializando drogas no local. Ao avistarem os agentes, os suspeitos fugiram, com os policiais apreendendo as drogas, o revólver, e o restante dos materiais.

A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).