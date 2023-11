Washington Luiz dos Santos no momento da abordagem pelo policial do Programa Segurança Presente de Nilópolis antes de ser conduzido e reconhecido pela vítima na 57ª DP - Divulgação

Publicado 27/11/2023 23:27 | Atualizado 27/11/2023 23:29

Nilópolis – Policiais militares do Programa Segurança Presente de Nilópolis prenderam na tarde desta segunda-feira (27), Washington Luiz dos Santos, que aplicou o golpe conhecido como “Saidinha de Banco” (crime de assalto/furto contra pessoas após saídas de bancos), no valor de R$ 300 contra um idoso de 74 anos, no Centro, de Nilópolis.



Os agentes receberam informações sobre o suspeito que teria aplicado o golpe contra o idoso. Na abordagem a Washington, os policiais só encontraram um aparelho celular, não localizando o dinheiro do possível golpe. O acusado foi conduzido para a 57ª DP (Nilópolis), onde a vítima reconheceu Washington Luiz dos Santos, que o havia roubado R$ 300, insinuando que estivesse armado, na parte da manhã, no interior de um estacionamento na Rua Alberto Teixeira da Cunha, esquina com a Avenida Getúlio de Moura, no Centro. Os agentes ainda contaram com o auxilio das câmeras de segurança do estacionamento que comprovaram a ação do ladrão.

Câmeras de segurança registram a ação criminosa de "Saidinha de Banco" de Washington Luiz dos Santos (óculos) contra o idoso Reprodução

Segundo ainda o relato dos policiais militares, o preso cometia com frequência a "saidinha de banco", principalmente no horário do almoço, quando saia para entregar quentinhas de uma pensão que ele tinha ao lado da esposa.



Washington Luiz dos Santos foi conduzido preso para a 54ª DP (Belford Roxo) para o registro policial, onde inclusive, foi constatado que ele tinha 18 passagens policiais, entre elas, por roubo, extorsão, resistência e porte de arma de fogo, tendo ficado mais de 20 anos preso.