Gala Ballet Jovem de Niterói & Convidados: no palco do Municipal neste domingoDivulgação/Ascom

Publicado 06/08/2023 11:33

Niterói – Neste domingo (06), às 17 horas, haverá única apresentação comemorativa do Cia Gala Ballet Jovem de Niterói, no Theatro Municipal da cidade. O projeto social de dedicação à dança se apresenta em show beneficente, que vai angariar fundos para auxiliar o próprio projeto, que faz um ano de existência. No palco, a companhia vai receber outros grupos da dança de Niterói para compartilhar o palco.

Em julho de 2022 foram realizadas audições para crianças com idades entre 8 e 10 anos, alunas da rede municipal de ensino. Foram escolhidas 12 crianças das Escolas Municipais Julia Cortines e Paulo de Almeida Campos, que agora, já podem comemorar um ano de dedicação à arte da dança, tendo como mestra a premiada bailarina, coreógrafa e diretora Natalia Valdannini.

O projeto existe através da parceria entre o Studio Arte dos Pés, sede do projeto onde acontecem as aulas e ensaios diários, de segunda-feira a sábado, e a Secretaria Municipal das Culturas, Fundação de Arte de Niterói, Secretaria Municipal de Educação, Fundação Municipal de Educação, Coordenação de Educação e Cultura/FME e Teatro Popular Oscar Niemeyer, equipamento cultural que apadrinhou o projeto.



SERVIÇO:

Evento: Gala Ballet Jovem de Niterói & Convidados

Data e Horário: 6 de agosto, domingo, às 17h

Local: Theatro Municipal de Niterói

Endereço: Rua XV de Novembro, 35 - Centro

Ingressos: a venda na bilheteria do Teatro

Valores: R$ 40,00 (inteira) ou R$ 20,00 (meia-entrada) para menores de 21 anos, estudantes e maiores de 60 anos.