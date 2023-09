Reinauguração da Ilha da Boa Viagem: evento aconteceu no último sábado (23), com missa, exposição e presença do Prefeito Axel Grael - Lucas Benevides/Ascom

Publicado 24/09/2023 08:28

Niterói – Uma joia rara guardada pela Baia de Guanabara, na região de Niterói. Assim o cidadão niteroiense enxerga a Ilha da Boa Viagem – fundada em 1650, mantida pela igreja e pelos escoteiros e agora patrimônio municipal, totalmente restaurada e pronta para visitação dos moradores e turistas. Parte do patrimônio arquitetônico histórico de Niterói, a Ilha da Boa Viagem é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A reinauguração do espaço, que também conta com uma belíssima exposição fotográfica mostrando com imagens e objetos a história da ilha e de sua restauração, aconteceu no último sábado (23), com a presença do Prefeito Axel Grael; da Secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa; do Presidente da Neltur, André Bento; e do secretário municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, André Diniz, entre outros. No evento houve uma missa, a apresentação dos músicos do Projeto Aprendiz e a abertura da exposição "Boa Viagem - Uma Ilha Cercada de Histórias". Também houve uma homenagem para Maria Pérola, a escoteira e guardiã da ilha, através da presença de seu irmão, Luiz Sodré, de 95 anos, que compareceu com a família à cerimônia.

“Este é um espaço histórico e cultural de Niterói que, durante muitas décadas, esteve fechado à visitação pública. Nós, depois de muita luta e muito esforço, superamos dificuldades com o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e com a SPU (Secretaria de Patrimônio da União), que deram contribuições importantes. A gente contratou um belo projeto. Fizemos uma obra que está sendo elogiada por todos. Acho que Niterói merece essa ilha recuperada e à disposição da população”, explicou Axel Grael.

Após um ano e meio de obras minuciosas para recuperação de toda infraestrutura do local, com investimentos de R$ 5,5 milhões, agora já estão disponíveis para os visitantes a capela de Nossa Senhora da Boa Viagem, o fortim e o casarão conhecido como castelo.

“Pela primeira vez, o niteroiense vai ter acesso pleno à ilha, que era do Governo Federal. A ilha conta a história da colonização portuguesa, porque tem o braço militar e o braço religioso. Assim que passou para a administração da cidade, nós começamos a restauração e estamos entregando hoje. A próxima entrega vai ser o Museu Ilha, de referência internacional, onde teremos um museu interativo contando a história da Baia de Guanabara, dos povos originários, da colonização, dos navegadores, dos afrodescendentes, do crescimento urbano de Niterói e do Rio, explicando um pouco da história do Brasil”, disse o secretário André Diniz, que conta com apoio da Unesco nessa missão. A previsão é que o Museu Ilha seja entregue no primeiro semestre de 2024.

Além da vocação religiosa, o monumento foi historicamente destinado para fins militares. A visão privilegiada da Baía de Guanabara tornou a ilha parte do antigo sistema defensivo brasileiro. A história começa em 1650 com a construção da Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem. A capela foi destruída durante a invasão francesa de 1711 e reconstruída em 1780, em estilo neoclássico. Registros históricos apontam o ano de 1702 como marco do início da construção do fortim, que tinha entre cinco ou seis peças de artilharia. Já o casarão, conhecido como castelo, foi construído na década de 1940 e abrigou a sede dos Escoteiros do Mar.

“Estamos muito felizes de ver um equipamento público com mais de duzentos anos sendo restaurado e entregue pela prefeitura à sociedade. Vamos divulgar para agências de turismo e promover mais essa joia da cidade, que é a Ilha da Boa Viagem”, comentou o presidente da Neltur, André Bento.

A missa celebrada emocionou quem estava lá. “É uma alegria podermos reinaugurar esta antiga Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem com uma tradição bonita. Havia uma imagem fora da igreja e todos que passavam de barco paravam e faziam a sua veneração à Virgem Maria para prosseguir. É um momento de voltar às celebrações eucarísticas. Que as pessoas possam, com a devoção à Senhora da Boa Viagem, viver um momento de fé, de comunhão e de alegria”, encerrou o arcebispo de Niterói, Dom José Francisco Rezende Dias, que celebrou a benção à ilha.

COMO AGENDAR A VISITA À ILHA:

As visitas à Ilha da Boa Viagem estão sendo agendadas pela Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) através do site: visit.niteroi.br/ilha-da-boa-viagem/. A Ilha ficará aberta às terças, quintas e sextas-feiras, com duas visitações (10h e 14h); e aos sábados e domingos, com quatro visitas (9h30, 11h30, 13h e 15h). As vagas para setembro já estão esgotadas. Para as visitas em outubro, as marcações começam na próxima semana.