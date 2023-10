Exposição sobre câncer: atividade do Outubro Rosa na Região Oceânica - Divulgação/Ascom

Publicado 11/10/2023 11:24

Niterói – A Oncomed, em parceria com o shopping Itaipu Multicenter (Estrada Francisco da Cruz Nunes, 6501), realizará duas ações para reforçar a campanha de conscientização dirigida à sociedade e às mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. As atividades fazem parte da campanha Outubro Rosa.

Até o dia 31 de outubro, a exposição “Quem tem medo do Câncer?” estará no 2º piso do shopping, apresentando o lindo trabalho produzido pela Oncomed Oncologia e Pró Onco Mulher. A exposição faz parte de uma campanha para conscientizar sobre a importância dos exames preventivos do câncer de mama e mostrar que, diante do diagnóstico da doença, é importante enfrentar com fé e cabeça erguida, porque vencer é a melhor escolha. Todas as imagens são de pacientes e foram produzida na Unidade de Radioterapia da Oncomed, localizada no bairro de São Francisco, em Niterói. O local foi escolhido para mostrar que uma clínica de tratamento oncológico pode ser um lugar agradável e bonito, que acolhe as pessoas num momento difícil de suas vidas.

No Dia 19 de outubro, às 15h, acontecerá um bate-papo sobre a prevenção contra o câncer de mama com o Dr. Rodrigo Oliveira Souto e a gestora pública Madelon Cony, no Espaço Conecta, no 2º piso. Dr. Rodrigo é médico mastologista, diretor técnico da clínica Pro Onco Mulher e diretor científico do Instituto Oncomed. Madelon é gestora pública, professora universitária, sobrevivente a dois canceres de mama e coordenadora da Caminhada outubro Rosa Niterói.



“Campanhas como o Outubro Rosa são importantes não apenas para estimular as mulheres a conhecerem seu próprio corpo a partir da realização do autoexame, como também reforçar a importância de realizar exames de mamografia a partir dos 40 anos. Sabemos que, quando o câncer de mama é diagnosticado precocemente, conseguimos curar a maioria das pacientes. E como a região oceânica de Niterói tem crescido muito, essa parceria é fundamental para divulgação desta campanha junto à sociedade”, comenta o Dr. Rodrigo Souto, mastologista idealizador da campanha. A partir da experiência e vivência dos dois lados, do médico e da paciente e sobrevivente de câncer de mama, o bate-papo vai ser muito esclarecedor e transformador.