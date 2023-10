Prefeito Axel Grael e secretários: plano unificado para atender a cidade - Divulgação/Ascom

Prefeito Axel Grael e secretários: plano unificado para atender a cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 26/10/2023 15:50

Niterói – O prefeito de Niterói, Axel Grael, reuniu, na última terça-feira (24), secretários de pastas estratégicas e órgãos públicos municipais para alinhar como funcionará a parte operacional e as ações que serão implementadas no Plano Verão, que será lançado na primeira quinzena de novembro. Durante a reunião, foram discutidos pontos importantes como trânsito, ordenamento, fiscalização de comércio, cronograma de obras e continuidade de ações de resiliência que incluem contenção de encostas e iniciativas da Defesa Civil para minimizar possíveis impactos de chuvas.



O Plano de Verão e Defesa Civil, a exemplo do que ocorreu em outros anos, vai preparar as equipes para as chuvas que ocorrem com mais frequência nessa época do ano. O gabinete de Gestão Integrada de Proteção e Defesa Civil vai antecipar e criar protocolos específicos. Participaram da reunião os secretários de Defesa do Consumidor, Roberto Teixeira; de Assistência Social, Elton TeIxeira; de Direitos Humanos, Nadine Borges; de Governo, Rúbia Secundino; o presidente da Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans), Gilson Souza e representantes da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) entre outros.



“Estamos trabalhando para tornar Niterói cada vez mais resiliente. Nessa reunião estamos ajustando a responsabilidade de cada órgão e secretaria para que, até o lançamento oficial, possamos fazer os ajustes necessários a partir da integração das pastas. Nos últimos anos, trabalhamos muito e estamos atuando em várias frentes para buscar os melhores resultados para a cidade ter o menor impacto possível com a chegada do verão. Esse plano é muito importante e já temos boa parte do escopo com ações que já estão em andamento”, explicou o prefeito Axel Grael.



“É uma participação de todos. Por isso é importante a participação de cada órgão da Prefeitura para agregarmos ações para que todos os protocolos sejam definidos de forma integrada e todos saibam como agir agregando ações de prevenção e a utilização dos recursos”, afirmou o secretário municipal de Defesa Civil e Geotecnia, Walace Medeiros.



O secretário municipal de Ordem Pública, Paulo Henrique de Moraes, reiterou que a pasta já está com a elaboração do planejamento para fiscalização e ordenamento de praias e comércios. “Fazemos sempre um trabalho preparatório para que tanto as pessoas que trabalham em praias como no comércio saibam o que deve ser feito. Temos tido bons resultados”, disse ele.



“Tivemos muitos pontos positivos no último verão. Estamos agora nos debruçando para avaliar, medir os prós e os contras e aperfeiçoar o que acharmos melhor”, reforçou o administrador na Região Oceânica, Binho Guimarães.