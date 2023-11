Prefeito Axel Grael assistiu ao espetáculo: orquestras jovens de Niterói e Alemanha - Bruno Eduardo Alves/Ascom

Publicado 06/11/2023 10:06 | Atualizado 06/11/2023 10:09

Niterói – Acompanhado da primeira dama da cidade, Christa, o Prefeito de Niterói, Axel Grael, marcou presença na apresentação gratuita da Orquestra de Sopros do Aprendiz Musical, que aconteceu na última sexta-feira (3), no Mercado Municipal de Niterói. O espetáculo foi ovacionado pela plateia presente e teve a participação especial da Orquestra jovem alemã Jugge. O prefeito e a primeira dama assistiram à apresentação ao lado do secretário de ações estratégicas e economia criativa, André Diniz.



"O Aprendiz Musical é um programa que tem muita qualidade e que, hoje, atende a cerca de sete mil jovens de Niterói. A parte de sopros é muito recente. O nosso pessoal tocou com a orquestra alemã, mas eles têm por volta de quatro a cinco meses de instrumento apenas. É bacana ver, mesmo com tão pouco tempo, eles tocando com essa qualidade. Isso mostra o potencial do Aprendiz Musical. Além disso, é importante essa experiência do convívio e de encontrar pessoas de outros lugares. Isso estimula a criar janelinhas de interesse para que esses jovens se dediquem para escolher a música como uma carreira ou mesmo como um lazer. Fico muito orgulhoso de ver a Orquestra do Aprendiz junto com essa turma”, afirmou Axel Grael.

"Estar nesse intercâmbio com uma orquestra da Alemanha, essa troca de linguagens, de sotaques e de experiências culturais, já vale muito para eles. Mesmo com o pouco tempo que tiveram de ensaios, fizeram uma apresentação sensacional. O convite feito hoje pelo diretor da JUGGE para irem à Alemanha abre muitas portas para que muitos possam continuar como músicos e exercer essa profissão. Isso é o que deixa a gente mais feliz", ressaltou o secretário André Diniz.



A Orquestra de Sopros do Aprendiz Musical é o grupo de referência do programa focado nos instrumentos das famílias das madeiras e metais. Neste grupo, alunos se reúnem sob a regência do professor e maestro Gabriel Dellatorre para desenvolverem suas habilidades orquestrais e para interpretar um repertório eclético que compreende música erudita e popular, passando por belas marchas e dobrados até a música folclórica e contemporânea. Revitalizada em 2023, esta orquestra tem cerca de 40 jovens de 11 a 24 anos, vindos das escolas atendidas pelo Programa Aprendiz Musical e dos editais abertos para ingresso nas atividades orquestrais.



Um dos mais novos do grupo, Miguel de Andrade Couto, de 11 anos, está no programa há cerca de 5 meses. "Estou achando muito legal participar dessa atividade. Isso representa cultura para mim. Essa experiência de tocar com o pessoal da Alemanha foi bem legal. Fiquei muito alegre", disse Miguel, que contou que seu sonho é ser da banda da Marinha.



O jovem Nicolas Emanuel de Araújo, de 19 anos, disse que a experiência foi única. "Estou no projeto desde o meio do ano. Entrei pelo edital e foi uma grande oportunidade. Fiquei bem feliz por já conhecer a história do programa Aprendiz e conhecer os horizontes, as janelas e as portas que eles abrem para gente. Tocar com a banda da Alemanha foi uma experiência muito diferente e muito especial por conhecer novas culturas, novos jeitos de tocar e tipos de instrumentos diferentes”, descreveu Nicolas, que tem 10 anos de vida musical.



A Orquestra JUGGE é uma orquestra juvenil de sopros e percussão da cidade de Gersthofen, no estado da Baviera, na Alemanha. A orquestra faz parte de um grande sistema de educação musical, que inclui três orquestras, sem contar as classes de educação musical primária e aulas de instrumento. Um dos objetivos da orquestra é promover e expandir a troca intercultural entre os alunos ao redor do mundo.

SOBRE O APRENDIZ MUSICAL

O Programa Aprendiz Musical é uma iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e gestão da organização não-governamental IMMuB.

O Aprendiz tem uma trajetória reconhecida de integração com a JUGGE. Em sua primeira edição, alunos do Programa Aprendiz Musical foram convidados para um intercâmbio na Alemanha em 2013, onde vivenciaram intensamente a vida artística alemã. Durante o intercâmbio, os músicos do Aprendiz tocaram com as orquestras de Gersthofen e Augsburg, e também tiveram aulas intensivas de música na Universidade de Augsburg. No ano seguinte, um novo grupo de alunos foi convidado para um intercâmbio na Alemanha para desenvolver atividades artísticas e culturais.