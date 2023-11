Passarim: espetáculo do Programa Aprendiz lota Theatro Municipal de Niterói - Thiago Cortes/Ascom

Niterói – O Programa Aprendiz Musical, orgulho entre os projetos de incentivo, educação e arte na cidade, se consagrou com as apresentações teatrais do musical ‘Passarim – Uma homenagem a Tom Jobim’ – que aconteceram no último final de semana, sábado e domingo, no Theatro Municipal de Niterói, com lotação esgotada nas duas únicas apresentações.



Com participação da Orquestra Aprendiz Musical e do Coro Aprendiz – todos jovens músicos de até 24 anos de idade – os conjuntos participantes fizeram uma preparação dedicada e guiada pelo Aprendiz, gerando um espetáculo de imersão sonora e cultural na vida e obra de Tom Jobim. Uma construção cênica que une o lúdico e o pedagógico por meio da linguagem artística, e que resgata um dos mais importantes protagonistas da música nacional, inserindo Jobim às novas gerações por meio das artes integradas.



“Pela primeira vez estreamos um espetáculo que une música instrumental e cantada à dramaturgia, oferecendo novas oportunidades de aprendizados para nossos alunos”, disse Luiza Carino, do IMMuB, na abertura da primeira apresentação, no sábado.



‘Passarim’ nasceu com o desafio de unir música e interpretação, conseguindo cumprir a entrega e realizando uma homenagem singular ao maestro e compositor Tom Jobim através dos principais Grupos de Referência do Programa em 2023. Para conduzir esse processo inédito na história do Programa Aprendiz Musical, foi convidado o diretor artístico Reiner Tenente, fundador do Centro de Estudo e Formação em Teatro Musical (CEFTEM).



O processo de criação do espetáculo envolveu meses de ensaios e atividades complementares especiais: os aprendizes visitaram o Instituto Antônio Carlos Jobim (IACJ), localizado no Jardim Botânico, onde puderam conhecer a exposição sobre vida e obra de Tom, composta por fotos, textos e um vídeo educativo sobre a relação do maestro com a preservação da natureza; participaram também de uma oficina especial lecionada pelo arranjador e pesquisador Flávio Mendes (que também assina a Direção Musical), que foi inteiramente dedicada à história de Tom Jobim, sua discografia, parcerias e destaques biográficos. O figurino, a cenografia, a seleção de repertório e o roteiro do espetáculo deram o tom correto para a emoção que tomou conta do principal teatro de Niterói – comemorando, ainda, o aniversário de 450 anos da cidade.



O espetáculo é uma emocionante história musical que entrelaça as vidas de Antônio e sua mãe, Luiza, ambos guiados por um profundo amor pela música e uma determinação inabalável em perseguir seus sonhos. Luiza, uma mulher dotada de uma voz inigualável e uma paixão indomável pela música, busca refúgio no Rio de Janeiro, trazendo consigo seu filho ainda por nascer, desejando proporcionar uma vida melhor para ambos. Antônio cresce como um menino alegre e inventivo, inspirado pelo legado musical de sua mãe e seu ídolo Tom Jobim. Com o passar dos anos, Luiza se estabelece como cantora bem-sucedida, embora precise trabalhar arduamente, o que a mantém distante de seu filho.



“Dirigir um musical onde tenho a possibilidade de ter como matéria prima uma orquestra e um coro talentoso, é um grande presente na vida de um diretor. O público se emocionou com o ineditismo de assistir um espetáculo de teatro musical onde a música, os músicos e seus instrumentos são elementos cênicos essenciais para que nossa história seja contada”, explicou o diretor geral Reiner Tenente.



“É lindo de ver como ‘Passarim’ transforma o palco em um cenário mágico, onde toda orquestra, coral e elenco se entrelaçam para contar essa história, criando essa experiência musical única, através da obra do grande mestre Tom Jobim”, disse o autor do texto, Tiago Rocha.

Samir Costa, de 22 anos, é boliviano e mora em Niterói há 13 anos. “Eu comecei anos atrás no Conservatório de Música, e entrei no Programa Aprendiz no início deste ano. Este espetáculo foi intenso, teve muita preparação. Meus pais desenham desde que eram crianças, eu aprendi arte com eles desde novo e esta foi a melhorar chance que tive, até agora, de praticar arte na minha vida. O personagem do empresário é o vilão da história, é um personagem difícil. Mas busquei fazer um vilão que fosse interessante, foi desafiador”, contou o jovem artista.



Gabi Magalhães, 29 anos, foi aluna de Canto Coral do Aprendiz, e encarnou a protagonista Luiza. “Minhas primeiras apresentações profissionais foram com o Aprendiz, que abriu portas para eu entrar no mundo do teatro musical. Minha característica de ser corista ajudou muito. E estar aqui, hoje, exercendo minha profissão de atriz de teatro musical no projeto que me lançou está me deixando em êxtase. Uma geração nova, guiada pela maestrina Fatima Mendonça, entrando em um mercado que eu sei que é muito rico. Quando soube da audição, mandei logo meu material porque eu queria o papel da Luiza – não só por ser protagonista, mas porque tem grande valor afetivo para mim. Estou muito feliz”, declarou, emocionada.



O ator Bhenner, de 27 anos, fez o personagem do pássaro Macuco, e adorou a experiência. “Fui convidado para integrar este projeto. O Aprendiz, além do cuidado com a educação e com a música, é uma grande família artística. Fui super abraçado por eles, fato que me ajudou e cooperou com a qualidade do meu trabalho”, concluiu ele.



Este projeto só foi possível graças a uma parceria inédita entre o Instituto Memória Musical Brasileira (IMMuB) e o Instituto Antônio Carlos Jobim (IACJ), cuja anuência permitiu a representação de Tom Jobim nesta obra artística. ‘Passarim’ é uma realização de toda equipe do Programa Aprendiz Musical 2023.



NOVA FASE PARA O APRENDIZ



“O Aprendiz Musical é um belíssimo programa que sumariza muito do que pensamos para o futuro de Niterói. Tombado como Patrimônio Imaterial do Estado do Rio de Janeiro, a iniciativa já formou mais de 40 mil crianças e jovens que tiveram suas vidas transformadas por um trabalho que começa pela educação musical, mas vai além, culminando em oportunidades através da cultura, socialização e novas perspectivas para milhares de niteroienses. Uma iniciativa tão significativa como o Aprendiz — o maior programa de iniciação musical do País — merecia uma expansão. E foi o que fez a Prefeitura de Niterói. Este ano, além de passar por investimentos para aquisição de novos instrumentos musicais de sopros, percussão e cordas, o Aprendiz Musical foi ampliado para atender 49 unidades do ensino fundamental da rede municipal, mais do que dobrando o número de beneficiados. Agora são cerca de 7 mil alunos tendo acesso totalmente gratuito à formação integral e cidadã por meio da música”, escreveu, no programa do espetáculo, o Prefeito de Niterói, Axel Grael.



“As projeções são de um futuro ainda mais promissor para o Aprendiz. A histórica Casa Norival de Freitas, no Centro, está sendo recuperada e revitalizada para se tornar a sede oficial do programa. Ainda serão implantados mais dois núcleos: um na Zona Norte e um na Região Oceânica. Todas essas terão a marca do programa, porque mais do que espaços de musicalidade, serão locais com infraestrutura que incluirá bibliotecas, refeitórios e salas multiuso”, completou Axel.



“Criado há 22 anos em Niterói, o Aprendiz Musical é um programa social desenvolvido através da arte. Atualmente, atende gratuitamente 7 mil alunos com o ensino da música, em uma experiência diversa que busca ampliar os horizontes de crianças e jovens para oportunidades através do aprendizado no universo artístico. O programa tem a missão de promover a educação musical de crianças e jovens matriculados ou egressos da rede municipal de ensino. Com atuação nas 49 escolas do município, o Aprendiz promove uma formação completa com aulas de musicalização no período escolar e lições práticas de instrumentos e canto coral no turno complementar. Na Casa Aprendiz, os estudantes têm aulas de instrumento individuais, prática vocal, pratica coletiva de instrumentos, formação continuada, formações orquestrais iniciante, intermediária e ensaios com a Orquestra Aprendiz Musical e o Coro Aprendiz Musical. Crianças e jovens que fazem parte do Aprendiz podem optar em ter aulas de canto coral, violino, viola, violoncelo, contrabaixo, violão, cavaquinho, ukulele, flauta transversal, clarineta, trompa, trompete, trombone e percussão. Todos recebem instrumentos gratuitamente, em forma de comodato. Além das aulas, o Aprendiz proporciona diversas experiências para as crianças e jovens que integram o programa, seja por meio de workshops, visitas guiadas a centros culturais, museus, cursos técnicos de sonorização e iluminação cenográfica, reforço para o ENEM ou intercâmbios”, concluiu o Secretário de Ações Estratégicas e Economia Criativa, André Diniz.