Niterói: primeiro lugar no ranking nacional de limpeza urbana de 2023Divulgação/Ascom

Publicado 05/12/2023 20:08 | Atualizado 05/12/2023 20:08

Niterói - Após cinco anos ocupando o primeiro lugar no estado no Índice Sustentar de Limpeza Urbana (ISLU), a Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) conquistou, em 2023, a primeira posição no ranking nacional. Niterói teve o maior índice de ISLU, que foi de 0,748. Logo em seguida vem Londrina (0,747) e Rio de Janeiro (0,742). Isto levando em consideração os municípios mais bem pontuados com população acima de 250 mil habitantes. Nesta categoria, foram incluídos 115 municípios.

Essa é a sétima edição do Índice de ISLU, desenvolvida pelo Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana (Selur) e pela PwC, que avalia, anualmente, os municípios com base em critérios como impacto ambiental e engajamento da sociedade na destinação do lixo. Foram analisados o resultado de dez municípios. Neste caso, Niterói foi a cidade mais bem pontuada, levando em conta a densidade demográfica (hab/ km2), seguida, nesta ordem, por: Londrina, Rio de Janeiro, Blumenau, Vila Velha, Campinas, São Vicente, Praia Grande, Santos e Recife.

A Clin é a empresa responsável pela coleta de resíduos na cidade e todos os meses, mais de 20 mil toneladas de lixo são recolhidas entre coleta domiciliar, varrição e outros resíduos no município. Atualmente, todo resíduo produzido em Niterói tem destino final adequado.

“A Prefeitura de Niterói tem investido constantemente na área da limpeza urbana e receber o reconhecimento, seja através desse resultado, ou dos elogios que recebemos diariamente por parte da população, é importantíssimo e deixa toda nossa equipe muito feliz! Nosso trabalho e nossa dedicação diária realmente fazem a diferença. Eu como presidente dessa empresa só posso agradecer ao nosso timaço de colaboradores, que contribuem diariamente para uma cidade melhor e com mais qualidade de vida para todos” destacou presidente da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói, Luiz Carlos Fróes Garcia.

Nos dados referentes aos municípios mais bem pontuados com população acima dos 250 mil foi realizado detalhamento dos aspectos que contribuem para uma melhor aderência à Política Nacional de Resíduos Sólidos, mensurada pelo ISLU, e para a eficiência demonstrada pelos indicadores do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS - no estado que registra a maior pontuação média.

Assim sendo, foi verificado como as dez cidades mais bem pontuadas no ISLU 2022 nessa faixa populacional alocam os recursos disponíveis na execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS -, com base nos seguintes parâmetros comparativos: regime de execução direta e indireta; quantidade média de resíduos por habitante/ ano; cobrança específica/ despesa total com o serviço; despesa per capita; e quantidade de trabalhadores empregados na atividade.

É importante frisar, entretanto segundo o presidente da Clin, que estes dados analisados variam de acordo com as características de cada cidade, como clima, densidade populacional, relevo e outros elementos que interferem na execução dos serviços e, devido a este fator, devem ser avaliados pelos municípios interessados em adotar tais padrões.