Novo Médico de Família, no Cafubá: reunião definiu a implementação do sistemaAlex Ramos/Ascom

Publicado 11/03/2024 20:31

Niterói - Moradores do Cafubá, na Região Oceânica ganharão uma nova unidade do Programa Médico de Família. O novo módulo, mais moderno e sustentável, será construído pela Prefeitura de Niterói com uma verba de cerca de R$ 4 milhões, que virão através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. A previsão é que as obras sejam iniciadas ainda este ano, com conclusão em aproximadamente dois anos. O projeto foi apresentado nesta segunda-feira (11) ao prefeito Axel Grael pela secretária municipal de Saúde Anamaria Schneider.

O projeto prevê um prédio com estrutura física de cinco consultórios multifuncionais e dois odontológicos, uma sala de coleta e procedimentos, uma sala de imunização, além de salas de distribuição de medicamentos, de trabalhos em grupo, uma academia da Saúde, além de almoxarifado e auditório.“A inclusão desta obra dentro do orçamento do PAC é uma grande conquista para Niterói. O projeto é bem abrangente e vamos poder atender a população com conforto, instalações mais modernas e ainda com a utilização de um projeto sustentável”, afirmou o prefeito Axel Grael.

O novo prédio contará com painéis solares e uma técnica de vedação no telhado que ampliará ainda mais a eficiência das placas voltaicas. Outra novidade é que os aparelhos de academia estarão integrados ao telhado verde, com a utilização de pisos drenantes.

A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, conta que a obra será um ganho para a população e para os profissionais de saúde. “Essa é a única obra do novo PAC em Niterói e uma grande conquista. Com esse investimento será entregue uma nova unidade com espaços adequados, com acessibilidade, garantindo mais conforto e qualidade aos moradores do Cafubá e aos profissionais de saúde”, afirmou a secretária.

Para Pedro Lima, diretor-geral da FeSaúde, o novo módulo vai ampliar a capacidade de atendimento. "Entendemos que o lançamento da nova unidade do Programa Médico de Família no Cafubá, além de ser uma construção moderna e sustentável, financiada com recursos do PAC, deve ampliar a capacidade de atendimento e sua integração ao território, agregando serviços que atendem até 10 mil pessoas. A FeSaude se coloca como parceira deste empreendimento e saúda esta conquista para o SUS de Niterói”, observou o diretor.