Workshop de aprimoramento: programa Aprendiz Musical em expansão na cidadeDivulgação/Ascom

Publicado 19/03/2024 11:02

Niterói - Como parte do processo de ampliação do Programa Aprendiz Musical, promovido pela Prefeitura de Niterói, as equipes de coordenação e produção passaram na última sexta-feira (15), por dois workshops de aprimoramento – consolidando o crescimento e o desenvolvimento do Aprendiz, que completa 23 anos no mês de abril.

O primeiro deles, voltado para as lideranças do Aprendiz, faz parte da primeira etapa do planejamento estratégico do Programa – que está sendo desenvolvido pela consultora Beth Ponte, via UNESCO. A ação é importante para contribuir com o fortalecimento e a perpetuação dessa política pública de Niterói. “Hoje fizemos um workshop com as lideranças do Aprendiz Musical, como parte da conclusão desta semana inicial. Estive aqui em Niterói para realizar várias entrevistas com a equipe e parceiros do Aprendiz Musical. As lideranças estiveram reunidas para entender um pouco o que será este trabalho que vamos construir nos próximos meses – e que vai ser muito importante nesse momento de expansão e de desenvolvimento do Programa Aprendiz”, disse Beth.

Já o segundo workshop, Prática Para Montagem de Concertos, foi ministrado pelo maestro do Aprendiz, Evandro Rodriguese. Nele, o time de produtores foi instigado a explorar os complexos detalhes e as diversas possibilidades ligadas à prática de montagens de palco para concertos. Foram abordados tópicos essenciais como: o conceito de orquestra, história da música clássica, o que são naipes, as classificações dos diferentes instrumentos e sua lógica de disposição durante uma apresentação real. A equipe teve a oportunidade de visualizar e analisar mapas de palco usados historicamente, além de analisar formações alternativas para montagem de concertos de música de câmara e de orquestras sinfônicas.

“O workshop foi realizado na Sala do Aprendiz para treinar nossa produção a uma montagem rápida e eficiente para concertos. É muito importante a produção saber ler, por exemplo, um mapa de palco – para ter maior precisão quando for fazê-lo. É uma forma deles praticarem exatamente isso, para que se torne mais rápido e eficiente. É, também, uma forma de melhorar muito o serviço prestado, que fica mais prático e rápido. Senti que todos estavam muito atentos e curiosos, fizeram perguntas interessantes e pertinentes à função. Além de tudo, eu também aprendo muito com eles”, encerrou o maestro Rodriguese.

SOBRE O APRENDIZ MUSICAL:



O Programa Aprendiz Musical é um dos maiores programas sociais de desenvolvimento por meio da arte do país. É uma iniciativa mantida pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, em parceria com a Secretaria de Educação.

A missão do Aprendiz é promover a educação musical para crianças e jovens de até 24 anos de idade com aulas de iniciação musical, canto coral, instrumentos de sopros, cordas e percussão, além de numerosas atividades complementares e de formação orquestral.

O Aprendiz funciona nas escolas públicas da rede municipal da cidade e desenvolve atividades na Casa Aprendiz e no Conservatório de Música de Niterói. O Programa Aprendiz Musical está, há 22 anos, transformando vidas através da educação musical.