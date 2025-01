Niterói: Cineclube Paulo Freire terá exibição de curtas no Cine Arte UFF - Divulgação

Niterói: Cineclube Paulo Freire terá exibição de curtas no Cine Arte UFFDivulgação

Publicado 23/01/2025 15:55

Niterói - Cinco filmes de jovens cineastas serão exibidos no Cine Arte UFF no dia 30 de janeiro, a partir das 14h. A programação gratuita foi organizada pelo Cineclube Paulo Freire e tem como objetivo divulgar o trabalho de novos realizadores brasileiros.



Na sessão serão apresentados os documentários ‘Ainda restarão robôs nas ruas do interior profundo’ (14’), ‘Samuel foi trabalhar’ (17’), ‘Neguinho’ (20’), ‘Bença’ (15’) e ‘Do tanto de telha no mundo’ (24’).



Para Lucas Reis, um dos fundadores do Cineclube Paulo Freire, o cineclubismo é uma prática que enriquece a experiência cinematográfica. “O cinema só acontece de forma coletiva. O ato de assistir a um filme não deixa de ser uma atividade reflexiva e educativa. Para o Cineclube Paulo Freire, a reflexão sobre os filmes é indispensável para o trabalho”, conclui.



Cineclube Paulo Freire



Fundado em 2014 por estudantes do curso de Cinema-Licenciatura da Universidade Federal Fluminense, o Cineclube Paulo Freire nasceu com a missão de formar uma cultura cinematográfica entre os jovens. O cineclube desenvolve um projeto que leva o cinema às escolas e conta com uma curadoria especializada em cinema educativo, que seleciona filmes com pautas inclusivas e temáticas relevantes para a formação de jovens como cidadãos. As sessões acontecem em espaços educacionais e são sempre seguidas de debates. Esse formato valoriza a escola como um ambiente capaz de promover eventos culturais e discussões que transcendem o currículo tradicional.



O Cine Clube Paulo Freire é uma produção do coletivo Aeroplano - Cinema e Educação. A mostra foi contemplada pela chamada pública de Fomentão - SMC 01/2023 e conta com patrocínio da Secretaria Municipal das Culturas- SMC de Niterói.



Sinopses dos filmes:



Ainda restarão robôs nas ruas do interior profundo: Na periferia do interior profundo brasileiro, Luquinha tenta recuperar sua égua enquanto convive com o crime e o barulho ensurdecedor de uma cidade conservadora.

Samuel foi trabalhar: Na véspera de deixar a informalidade e ser contratado, Samuel é assombrado pelo seu instrumento de trabalho: a fantasia de engenheiro.



Neguinho: Jéssica, mãe de Zeca, um menino da periferia que ganhou uma bolsa numa escola particular, é chamada para uma reunião com a professora do seu filho. Em um encontro cheio de farpas, reflexões e visões de mundo distintas, um veredicto é dado e o destino de Zeca precisará ser decidido.



Bença: Na cadeia a visita é sagrada, e um clima de felicidade toma conta do ambiente. Antônio (44) está ansioso para ver sua esposa, Vera (45), e saber notícias da família. Entretanto, ao caminhar rumo ao pátio de visita, sente o corpo gelar, um sentimento de dor corta o seu peito e seu mundo começa a ruir ao ver saindo das celas Rodrigo (22), seu filho.



Do tanto de telha no mundo: Leo vai a Juatama fazer uma visita inesperada a sua mãe, Cleide, que não via há muito tempo. Durante a estadia, ambos terão que lidar com antigos conflitos que ocasionaram no afastamento dessa relação. Mesmo sem saber como a mãe reagirá, Léo reúne coragem para revelar a sua real intenção em visitá-la.



Serviço:



Cineclube Paulo Freire: Exibição de cinco documentários de jovens realizadores brasileiros. Dia 30 de janeiro, a partir das 14h. Cine Arte UFF (Rua Miguel de Frias, 9 – Icaraí – Niterói). Entrada franca.