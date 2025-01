Niterói: Prefeito se reúne com a Enel e busca melhorias para o serviço da concessionária na cidade - Alex Ramos

Publicado 23/01/2025 23:15

Niterói - O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, esteve reunido nesta quinta (23) com o novo diretor-presidente da Enel do Estado do Rio, Francesco Moliterni, e a diretoria da empresa para discutir e cobrar melhorias nos serviços de energia em Niterói. O objetivo foi garantir que, em momentos críticos, a resposta seja mais rápida e eficiente, algo que os niteroienses há tempos vêm pedindo.

“Apesar de ser uma concessão federal regulada pela União e pelo Governo do Estado, vamos seguir cooperando e cobrando a melhoria dos serviços da concessionária em Niterói. Estou bastante confiante que estamos aqui virando uma página de problemas, de passivos, e iniciando um novo período de melhoria dos serviços da Enel em Niterói”, afirmou Rodrigo Neves.

Na reunião, a concessionária atendeu à solicitação da Prefeitura e, a partir de amanhã (24), uma equipe permanente da Enel será instalada no Centro de Comando da Defesa Civil de Niterói, para melhor coordenação das ações da concessionária nas situações de emergência na cidade.

Além disso, a concessionária se comprometeu a ter, até março, uma base operacional com mão de obra especializada em pleno funcionamento no Centro de Niterói, e o retorno da Diretoria Operacional da Enel no Estado do Rio — que havia saído da cidade em 2021 — para Niterói, neste primeiro semestre de 2025.

"Acho que hoje nasceu uma parceria mais forte para melhorar o serviço dos clientes. Para nós, Niterói é uma cidade muito importante. Com a parceria forte entre a Enel e a Prefeitura poderemos melhorar o atendimento e contribuir para o crescimento da cidade" - disse o presidente da Enel.

Também participaram da reunião a vice-prefeita Isabel Swan, o secretário-Executivo Felipe Peixoto, a secretária de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Dayse Monassa e o secretário-adjunto de Defesa Civil, coronel Walace Medeiros.