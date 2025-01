Niterói: técnicos da Companhia distribuíram pelo bairro panfletos explicativos para o comércio e condomínios. - Divulgação

Niterói: técnicos da Companhia distribuíram pelo bairro panfletos explicativos para o comércio e condomínios.Divulgação

Publicado 23/01/2025 08:28

Niterói - Equipes da Companhia de Limpeza de Niteroi (Clin) realizaram nesta quarta-feira (22), uma grande ação de conscientização no bairro de Icaraí sobre a importância de dois projetos que já são desenvolvidos pela empresa: “Recicla Niterói” e a Coleta Seletiva.



Os técnicos da Companhia distribuíram pelo bairro panfletos explicativos para o comércio e condomínios, informando como os projetos funcionam. O material também chama a atenção da necessidade de que, tanto os comerciantes, como os administradores de condomínios divulguem estes projetos incentivando os moradores a se cadastrarem e participarem ativamente do Recicla Niterói e da Coleta seletiva.



O Recicla Niterói foi lançado em novembro do ano passado, em Icaraí, por ser um bairro com uma elevada concentração de habitantes e comércios, gerando um alto volume de resíduos. As vias receberam 12 contentores de mil litros, com previsão de expansão para 30, para acondicionar os resíduos recicláveis.



“Além de promover a inclusão social, este projeto qualifica ainda mais o serviço de coleta seletiva na cidade. O objetivo é evitar que sacos sejam rasgados por moradores em situação de rua e o lixo espalhado. Todos os resíduos recicláveis coletados pela CLIN são entregues de forma voluntária à Cooperativa de Catadores, beneficiando pessoas diretamente através desse processo.” Explicou o presidente da Clin, Acílio Borges.



A outra mobilização foi sobre o projeto Coleta Seletiva. Afinal, a cidade tem tradição e história neste segmento, já que Niterói é pioneira no Brasil em coleta seletiva.



Todos os bairros são atendidos com a coleta seletiva. Por ano, a coleta seletiva da Clin recolhe cerca de 4.000 toneladas de recicláveis. O serviço é realizado regularmente de segunda a sábado e, atualmente, a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) oferece diversas modalidades de coleta, além dos contêineres do Recicla Niterói, como por exemplo o Porta a Porta, os Pontos de Entrega Voluntária e o Clin Comunidade Sustentável.



Os PEV’s são pontos fixos que a cidade possui para o contribuinte levar de maneira voluntária e ambientalmente correta os seus recicláveis.



O “Clin - Comunidade sustentável” é uma coleta pioneira nas comunidades do município onde são instalados contêineres semienterrados, com capacidade de até 5 m³, conhecidos como Moloks. São instalados no mínimo dois equipamentos, nas cores marrom e azul, onde o primeiro é destinado a resíduos de origem orgânica e o segundo resíduos recicláveis.



A coleta seletiva porta a porta é realizada pela Clin nos seguintes bairros e horários, sem necessidade de cadastro prévio:



– Bairro Peixoto: às quintas-feiras a partir das 9h

– Camboinhas: às terças-feiras a partir das 9h

– Charitas, Itaipu e Itacoatiara: às quintas-feiras a partir das 9h

– São Francisco: Desde o túnel de Icaraí até Avenida Rui Barbosa do lado ímpar: às terças-feiras e aos sábados a partir das 9h // Do lado par da Avenida Rui Barbosa até a Rua Leonel Magalhães (altura da R. Dr. Joaquim Peixoto) às quintas-feiras a partir das 9h

– Santa Bárbara: às segundas-feiras a partir das 9h



Nos demais endereços, é necessário fazer um cadastro pelo telefone ou no site da companhia, na aba “Fale Conosco”. Todos os resíduos recicláveis coletados pela CLIN na cidade são entregues de forma voluntária à Cooperativa de Catadores, beneficiando pessoas diretamente através desse processo.