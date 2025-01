Niterói: distribuição de uniformes e kits escolares na Rede Municipal - Bruno Eduardo Alves

Niterói: distribuição de uniformes e kits escolares na Rede Municipal Bruno Eduardo Alves

Publicado 23/01/2025 07:25

Niterói - A cidade, através da Fundação Municipal de Educação (FME) e da Secretaria Municipal de Educação, iniciou nesta semana a distribuição dos uniformes e kits escolares de 2025 para as unidades da rede municipal de Educação. Estão sendo distribuídos mais de 145 mil uniformes, entre camisas, regatas e bermudas, mais de 40 mil calçados e 30 mil kits escolares. Todos os itens serão entregues para as cerca de 30 mil crianças e estudantes no primeiro dia de aula.



"A entrega dos uniformes e kits escolares reafirma o nosso compromisso com a educação de qualidade e com a igualdade de oportunidades para todas as crianças e jovens de Niterói. Estamos investindo no futuro da nossa cidade, garantindo que cada estudante comece o ano letivo com os materiais e a estrutura necessária para desenvolver todo o seu potencial. A educação é a base de uma sociedade mais justa e inclusiva, e é por isso que seguimos priorizando esse setor", afirmou o prefeito Rodrigo Neves.



Cada aluno da rede receberá um conjunto, contendo camisa de manga curta, regata, bermuda, tênis (para Ensino Fundamental) ou papete (Educação Infantil). Além disso, também serão entregues 30 mil mochilas – para os alunos da educação infantil serão mochilas com rodinhas.



Os kits escolares contêm itens como lápis, cadernos, caderno de desenho, agenda, apontador, lápis de cor, cola, borracha, pincéis, caneta hidrográfica, giz de cera e massa de modelar, entre outros. Assim como no ano passado, as turmas de 0 e 1 ano também receberão kits para potencializar o desenvolvimento dos bebês. O material conta com livros de banho, blocos A3, giz de cera, chocalhos e pincéis, entre outros.



O secretário municipal de Educação, Bira Marques, reforçou o planejamento para receber as crianças e estudantes no primeiro dia de aula de maneira acolhedora.



“Estamos trabalhando desde o ano passado para garantir que todas as crianças recebam seus uniformes e kits no primeiro dia de aula. Isso é fundamental para preparar os nossos estudantes para o ano letivo, garantindo todas as condições para que eles aprendam e se desenvolvam plenamente”, disse o secretário.



Para Miriam Martins, mãe da pequena Alane, de 4 meses, aluna da UMEI Marly Sarney, em Santa Bárbara, essa entrega é fundamental para a preparação e organização do ano letivo das crianças.



"Achei muito importante essa entrega. Me ajuda com a organização, a vestir e preparar melhor a minha filha para a escola. Nos faz sentir que ela já está participando da escola, entrando nessa nova fase com o kit completo", destacou.

A diretora adjunta, Carla Pereira, destacou que a chegada dos uniformes e kits escolares antes das aulas é importante para a programação da unidade e organização junto aos pais.



"Para a rotina da escola é muito importante que esses materiais cheguem o quanto antes, como está acontecendo. Facilita muito, porque a gente desenvolve as reuniões com os pais logo nos primeiros dias, e a gente já faz a entrega. E isso é um estímulo para os pais também atuarem com a gente na educação dos filhos, explicou Carla.