Niterói: Fael é novo nome entre os vereadores da cidadeSamuel Figueiredo

Publicado 22/01/2025 06:25

Niterói - A cidade tem um novo representante na Câmara Municipal: Rafael Faustino Junior, mais conhecido como Fael, assumiu o cargo de vereador após o então vereador Leonardo Giordano ser nomeado secretário municipal. Fael, que foi o primeiro suplente da coligação, obteve 2.671 votos em sua primeira eleição, destacando-se como uma nova liderança comunitária aos 28 anos.

Ex-presidente da Associação de Moradores do Preventório, Fael construiu sua trajetória trabalhando diretamente com a população, liderando projetos sociais que impactaram positivamente a comunidade. Ele foi responsável por implementar iniciativas como aulas de judô, jiu-jitsu, balé, música, capoeira e dança de salão, oferecendo oportunidades para crianças, jovens e adultos.

Além das ações sociais, Fael desempenhou um papel importante na resolução de problemas locais. Atuando em parceria com a Prefeitura de Niterói, ele liderou esforços para melhorar as condições de infraestrutura e serviços públicos no Preventório, sempre ouvindo as demandas dos moradores.

Agora, como vereador, Fael buscará continuar seu trabalho voltado para a comunidade, ampliando o alcance de seus projetos sociais e lutando por mais investimentos em áreas como educação, cultura, esporte e infraestrutura. “Minha vitória é a vitória da comunidade. É um orgulho poder representar o Preventório e todas as pessoas que acreditaram em mim. Vou continuar lutando para melhorar a vida dos moradores de Niterói, com o mesmo compromisso e dedicação que sempre tive”, declarou o novo vereador.

Fael assume o mandato em um momento de desafios e oportunidades para a cidade. Com uma atuação pautada pela proximidade com as pessoas e pela busca por soluções concretas, ele quer ser um verdadeiro elo entre o Legislativo e a população.