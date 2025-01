Niterói: apartamentos serão entregues no Badu - Luciana Carneiro

Niterói: apartamentos serão entregues no BaduLuciana Carneiro

Publicado 21/01/2025 21:15 | Atualizado 21/01/2025 21:57

Niterói – A Prefeitura está preparando a entrega de 540 unidades habitacionais no Badu, em Pendotiba, para o mês de agosto. A maior parte delas fica no Condomínio Jardim das Paineiras, na Estrada da Fazendinha. O prefeito Rodrigo Neves esteve nesta terça-feira (21) no local para vistoriar as obras.

Paralelamente à construção das unidades habitacionais pela Caixa Econômica Federal, a Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) trabalha em dois projetos de urbanização de vias importantes do Badu, que dão acesso a dois empreendimentos habitacionais da região. Um dos projetos, no entorno do condomínio Jardim das Paineiras, inclui obras de drenagem, pavimentação e implantação de calçadas e meios-fios no início da Estrada da Fazendinha (Estrada Guilhermina Bastos) até a Rua Sem Nome, com investimento de R$ 4,1 milhões.

A Prefeitura está investindo R$ 15 milhões para a construção dos apartamentos no condomínio, com previsão de entrega para o mês de agosto. Os beneficiados são pessoas em vulnerabilidade social já cadastradas pelo Município. O prefeito Rodrigo Neves destaca o caráter social da obra e explica que o empreendimento faz parte de um conjunto de ações voltadas à oferta de moradia.

"Ainda em 2013, existia um projeto das administrações anteriores para construir cinco mil unidades habitacionais concentradas no bairro de Pendotiba. Evidentemente, quando assumi naquele ano, revi essa decisão porque era inviável e causaria grandes problemas urbanos. Optamos por construir de maneira descentralizada, em parceria com a Caixa Econômica Federal, pequenos condomínios de até 400, 500 unidades habitacionais. Fizemos isso no bairro do Caramujo, no bairro do Fonseca, no bairro do Baldeador e estamos concluindo mais um projeto, agora, no Badu. Vamos garantir habitação digna para as pessoas que mais precisam", ressalta Rodrigo Neves.

Outro projeto executado pela ION no Badu, no entorno do Solar Pendotiba, também inclui drenagem, pavimentação e construção de calçadas e meios-fios, abrangendo as ruas João Egídio Gomes, G, H, Aldemar de Paiva e Carvalho de Paiva, além da implementação de sinalização vertical e horizontal. O investimento é de R$ 3,4 milhões, com prazo de entrega previsto para o final de fevereiro.

