Niterói: projeto Tô de Férias na Escola reúne alunos da rede pública municipalDivulgação

Publicado 21/01/2025 05:40

Niterói - A Prefeitura, através da Secretaria e Fundação Municipal de Educação, está promovendo mais uma edição do programa “Tô de Férias na Escola”, entre os dias 20 e 31 de janeiro. A colônia de férias tem a adesão de 16 Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEIs) e escolas municipais. Neste ano, mais de 700 crianças estão inscritas para participar das atividades.

O “Tô de Férias na Escola” acontece desta segunda (20) a sexta-feira (31), das 8h às 12h. Neste período, as unidades participantes irão receber oficinas, atividades recreativas, apresentações artísticas, culturais e musicais, entre outros. Com a presença de artistas como a cantora, atriz e escritora Mona Vilardo, a atriz e escritora Dani Fritzen, o grupo musical Violúdico, e muito mais. As crianças também terão café da manhã e almoço garantidos. O programa é exclusivo para os alunos matriculados na Rede Municipal de Educação de Niterói, que poderão participar da ação em sua respectiva unidade escolar.

O secretário municipal de Educação, Bira Marques, ressaltou que esta é uma forma de garantir um espaço seguro para as crianças no período das férias escolares, oferecendo atividades que contribuem para a aprendizagem, além de uma alimentação de qualidade.

“Esta é uma oportunidade de oferecer para as nossas crianças e estudantes experiências enriquecedoras, que irão contribuir e complementar o processo de ensino de uma forma mais descontraída. As atividades irão estimular a criatividade, a convivência em grupo, além de garantir uma alimentação equilibrada para os pequenos. Este programa é uma extensão da nossa missão de garantir uma educação de qualidade, que vai além da sala de aula”, concluiu.

Confira a lista das unidades participantes:

1. UMEI Almir Garcia

2. UMEI Vinícius de Moraes

3. UMEI Julieta Botelho

4. UMEI Alberto de Oliveira

5. E.M. Alberto Torres

6. E.M. Djalma Coutinho

7. UMEI Áurea Trindade

8. UMEI Bezerra de Menezes

9. E.M. Santos Dumont

10. E.M. Paulo de Almeida

11. UMEI Luiz Eduardo Travassos

12. E.M. Sebastiana Pinto

13. E.M. Marcos Waldemar

14. E.M. Anísio Teixeira

15. E.M. Tiradentes

16. E.M. Julia Cortines