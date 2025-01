Niterói:Operação Verão aconteceu nas praias da cidade neste domingo - Lucas Benevides

Publicado 20/01/2025 09:39

Niterói – A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) finalizou a Operação Verão neste domingo (19) sem ocorrências graves e com a garantia do ordenamento em praias e eventos. Guardas municipais, agentes da Seop e do Departamento de Fiscalização de Posturas realizaram as ações em 12 praias. As equipes trabalharam na Região Oceânica e nas praias da Baía. Crianças foram identificadas por pulseirinhas distribuídas em bases montadas nas areias. O prefeito Rodrigo Neves vistoriou as ações pela manhã na Praia da Boa Viagem.

“Este dia lindo está sendo de muito trabalho. Decidi acompanhar de perto, com a nossa equipe, a Operação Verão, que é uma ação integrada da Guarda Municipal, da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), da Secretaria de Conservação (Seconser), da NitTrans e da Polícia Militar. Queria agradecer mais uma vez aos niteroienses pela educação e pela civilidade. Temos visto ao longo desta semana da Operação Verão que não tivemos ocorrência grave”, destacou Rodrigo Neves.

Os agentes autuaram veículos estacionados irregularmente em calçadas ou em portas de garagens. Orientaram comerciantes com relação ao espaço público, ao uso de garrafas e à utilização de caixas de som nas areias, o que é proibido pelo código de posturas da cidade.

Em um balanço das praias de Itaipu e Itacoatiara, que apresentaram maior movimento, foram 29 autuações de trânsito e oito caixas de som foram desligadas. No total, 104 crianças foram identificadas com pulseiras. Seis crianças e três idosos perdidos foram localizados.

Não houve registro ou incidentes com ambulantes irregulares. Ao serem abordados, todos acataram as determinações dos guardas municipais.