Niterói: Prefeito de Niterói esteve no local para a entrega das obras de reforma do centro comunitário. - Lucas Benevides

Publicado 18/01/2025 17:35

Niterói – A Prefeitura de Niterói entregou, neste sábado (18), as obras de reforma do Centro Comunitário do Morro da Penha, localizado no bairro da Ponta D`Areia, na região central da cidade. Durante o evento, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, acompanhado da vice Isabel Swan, anunciou que o Morro da Penha será a primeira comunidade da cidade a receber o Projeto Vida Nova no Morro.

"Tenho muito carinho por essa comunidade que já visitei várias vezes e por seus moradores. Já realizamos diversas obras aqui e, além de mais infraestrutura, vamos fazer reboco e pintar as casas. Quem passar pela Ponte Rio-Niterói vai ver tudo bonito. As casas vão ganhar outra vida. Vai deixar de ser uma comunidade para virar um bairro”, destacou Rodrigo Neves.

O projeto de reforma do Centro Comunitário do Morro da Penha incluiu uma renovação completa do espaço, com recepção, banheiros e salas de aula, além de melhorias na acessibilidade com a instalação de um elevador para Pessoas com Deficiência (PcD). Também foram realizadas melhorias nos acessos, no salão de festas e na área externa, que agora possui uma churrasqueira. O investimento para a realização das obras foi de R$ 846 mil.



O presidente da Associação dos Moradores do Morro da Penha, Adriano Felício, agradeceu pela obra e afirmou que a comunidade ganhou autoestima desde o primeiro mandato de Rodrigo Neves.