Niterói: Veículos vão sair do final da Avenida Visconde do Rio Branco para utilizar as ruas São Pedro e Doutor Fróes da Cruz - Bruno Eduardo Alves

Niterói: Veículos vão sair do final da Avenida Visconde do Rio Branco para utilizar as ruas São Pedro e Doutor Fróes da CruzBruno Eduardo Alves

Publicado 18/01/2025 09:16

Niterói - A Prefeitura vai, a partir deste sábado (18), alterar a localização dos pontos finais das vans intermunicipais no Centro. Os pontos das vans intermunicipais serão transferidos do final da Avenida Visconde do Rio Branco para as ruas São Pedro e Doutor Fróes da Cruz.

Desta forma, as linhas que utilizam a Rodovia Governador Mário Covas (BR-101) vão ter como novo ponto a Rua São Pedro. É o caso das linhas M507 (Apolo III – Niterói); M538 (Duque de Caxias – Niterói); M540 (Itambi – Niterói); M546 (Magé – Niterói); M551 (Niterói – Portão do Rosa); M552 (Niterói – Rio Bonito) e M55 (Niterói – Venda das Pedras).

O trecho da Rua São Pedro, entre a Rua Maestro Felício Toledo e a Rua Barão do Amazonas, terá o sentido de circulação invertido.

“Essa alteração dos pontos de embarque e desembarque das vans intermunicipais visa dar mais acessibilidade para os passageiros que se utilizam deste transporte, facilitando sua circulação pela área central da cidade. A NitTrans vai orientar os passageiros sobre a mudança bem como, em parceria com outras secretarias, desenvolver ações no entorno dos novos pontos”, explicou o presidente da NitTrans, Nelson Godá.

A inversão de mão na Rua São Pedro foi planejada para atender ao estacionamento das vans, facilitando o embarque e desembarque ao lado direito da praça.

As linhas de vans intermunicipais regulamentadas pelo DETRO-RJ que utilizam a Alameda São Boaventura (RJ-104) terão como novo ponto de parada a Rua Doutor Fróes da Cruz. São as linhas M503 (Alcântara – Niterói); M543 (Jóquei Clube – Niterói); M548 (Maricá – Niterói) e M544 (Niterói – Várzea das Moças).

“Os pontos de vans que estavam localizados na Avenida Visconde do Rio Branco foram transferidos devido às obras na região. A nova localização vai ajudar a reduzir o congestionamento na Rua Feliciano Sodré. Para assegurar o bom andamento dessa mudança, equipes de Segurança Pública, PROEIS, Assistência Social, NitTrans, Clin e Seconser vão atuar nas imediações. Essa alteração vai promover uma requalificação da região e contribuir para a melhoria na fluidez do tráfego, além de promover a descentralização do fluxo de pessoas e veículos. A presença das equipes de apoio nas proximidades será fundamental para o sucesso dessa mudança, assegurando que tudo ocorra de maneira organizada e eficiente”, ressaltou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Fabiano Gonçalves.

A Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) vai mobilizar equipes de fiscalização durante os primeiros meses dos novos pontos de parada das vans intermunicipais para monitorar o impacto e realizar ajustes, caso necessário.