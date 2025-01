Niterói: São Lourenço ganhou campo de futebol, praça e academia para a terceira idade - Lucas Benevides

Niterói: São Lourenço ganhou campo de futebol, praça e academia para a terceira idadeLucas Benevides

Publicado 18/01/2025 17:31

Niterói – O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, participou, neste sábado (18), da inauguração de obras de urbanização no Campo do Mineirinho, no bairro de São Lourenço, na Zona Norte da cidade. As intervenções foram realizadas pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION).

As obras incluem a revitalização da principal área de lazer da comunidade. Foram feitas a reforma do campo de futebol, a criação de uma quadra de areia, a melhoria da praça com espaços de convivência, e a instalação de uma academia para a terceira idade e brinquedos. O investimento nas obras foi de R$ 5,4 milhões.

Acompanhado da vice-prefeita Isabel Swan, o prefeito Rodrigo Neves destacou que haverá outras melhorias para os moradores da região.

“Fui criado no Fonseca, onde sempre participei de reuniões da juventude. Esses espaços são fundamentais, Queria dizer para vocês que a Secretaria do Idoso já estará com um projeto para a Terceira Idade aqui mesmo a partir desta segunda-feira (20). Aproveitem esse espaço e vamos trabalhar muito mais pela região”, afirmou o prefeito. Ele e a vice Isabel Swan arriscaram chutes a gol no campo de grama sintética. Rodrigo Neves ainda deu o pontapé inicial para uma partida de futebol com times locais.

A Prefeitura de Niterói está executando um pacote de urbanização em dez áreas localizadas nos bairros do Cafubá, Largo da Batalha, Maceió, Santa Rosa, Piratininga, São Francisco e São Lourenço. No total, o investimento é de R$ 170 milhões para as melhorias.

"Moro aqui há 40 anos. Essa obra está fantástica. Vai ser boa para todos. Jovens, crianças, adultos e idosos. Vai ser um ponto de encontro e entrosamento”, disse Sebastian dos Santos, que vai levar os filhos para aproveitar o espaço.