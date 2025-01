Niterói: dupla lança projeto para valorizar a música brasileira - Divulgação

Niterói: dupla lança projeto para valorizar a música brasileiraDivulgação

Publicado 18/01/2025 17:14

Niterói - O ano de 2025 começa animado para Caio Andrade e Mila Ramos, que criaram e desenvolveram o projeto multiplataformas Discomunal. O projeto tem o objetivo de valorizar a riqueza da música nacional e revisitar a sua história. Fincará os pés no presente, olhará para o futuro e não perderá o passado de vista.



O projeto terá como carro abre-alas um podcast/videocast. Com apresentação de Caio Andrade e direção de Mila Ramos, o programa irá trazer, em programação quinzenal, um bate-papo com quem faz e fez a cena musical acontecer no país. Além dos músicos, serão convidados produtores, técnicos, jornalistas e todos aqueles profissionais do backstage que nem sempre seguram o microfone.



"Sinto que o Discomunal vai ser um desafio maior, um sonho, um objetivo, e com ele a oportunidade de trabalhar com a música brasileira da nossa maneira, valorizando diversos profissionais que fazem essa música acontecer e ser tão maravilhosa", frisou Caio.



Em um bate-papo descontraído os convidados falarão sobre carreira, panorama da sua área de atuação e participarão de divertidos quizzes, que irão colaborar para os futuros cortes do canal e serão utilizados nas redes sociais do projeto.

"Quando mais jovem, eu sempre ficava curiosa com os nomes que apareciam na ficha técnica dos encartes de CDs e LPs. Quem eram aquelas pessoas? O que elas faziam? Esse interesse por conhecer as vozes e histórias por trás da música foi algo que me acompanhou até hoje e é uma das inspirações para esse projeto. O Discomunal é sobre abraçar histórias. Não queremos apenas conversar com os artistas que estão nos palcos, mas também destacar os profissionais que, nos bastidores, fazem a música acontecer", comentou Mila.



Esse diferencial do Discomunal tem como base a experiência acumulada pela dupla no Instituto Memória Musical Brasileira (IMMuB), considerado o maior acervo online da música nacional.



O Discomunal vai ao ar quinzenalmente sempre às segundas feiras 10h, no YouTube e nas principais plataformas de streaming; além de novidades e conteúdos exclusivos no Instagram, TikTok e Facebook.



QUEM FAZ?

Caio cresceu em Bonsucesso e frequentou muitas rodas de samba e serestas no Largo do Machado, o que despertou uma paixão descomunal pela música nacional. De rodas de samba, por sinal, o rapaz gostou tanto que virou percussionista do Samba dos Amigos, em Olaria. Em 2020 começou a trabalhar no IMMuB, onde conheceu Mila. Já Mila é uma apaixonada por rádio, desde criança, fez faculdade de desenho industrial e entrou na área musical como produtora de um grupo. Atua como produtora artística e estrategista de mídias digitais para artistas e empresa do setor musical.



SERVIÇO:



Projeto

Host: Caio Andrade

Pesquisa: Caio Andrade

Roteiro: Mila Ramos

Direção Geral: Mila Ramos

Identidade Visual: Larissa Brandão

Motion Graphics: Biga Diniz

Assessoria de Imprensa: Verena Seelaender

Edição: Mila Ramos

Produção e Marketing: Luciana Nascentes

Idealização: Caio Andrade e Mila Ramos

Gravação: Estúdio Cards Realm



Mídias Digitais

Conteúdo: Isabella Ribeiro

Fotografia: Gustavo Fontes

Filmagem: Bruno Cavalcante

Roteiro: Mariana Balbino/Álvaro Oliveira

Coordenação de Conteúdo: Mila Ramos e Caio Andrade

Projeto Gráfico: Larissa Brandão