Niterói: O prefeito Rodrigo Neves visitou o Badu e anunciou obras para a implantação de um novo sistema de macrodrenagem - Lucas Benevides

Publicado 18/01/2025 09:22

Niterói – A Prefeitura vai trocar toda a iluminação do Badu por luzes de LED em 400 pontos do bairro. O prefeito Rodrigo Neves visitou o local nesta quinta-feira (16) e anunciou obras para a implantação de um novo sistema de macrodrenagem na região e a construção de uma rotatória na Estrada Caetano Monteiro, no entroncamento com a Estrada do Monan Pequeno. O objetivo é acabar com os bolsões d'água em dias de chuva forte e melhorar a fluidez do tráfego de veículos.

"As melhorias no Badu são medidas importantes do plano de 100 dias do nosso governo. Vamos trabalhar para concluir a iluminação daqui até o final de fevereiro, garantindo mais segurança e qualidade de vida para o bairro. O projeto da ampliação da macrodrenagem e da rotatória prevê a construção de galerias, com grandes reservatórios para resolver esse problema histórico de alagamento. O problema do trânsito na (Estrada) Caetano Monteiro vai ser resolvido com a rotatória", afirma o prefeito Rodrigo Neves.

A Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) conduz um processo de contratação para obras de construção e adequação do traçado viário da rotatória no Badu, na região de Pendotiba. O projeto inclui, ainda, paisagismo e sinalização vertical e horizontal.

O novo sistema de drenagem do Badu vai da Estrada do Monan Pequeno até a Rua João Batista da Mota, para aliviar os recorrentes alagamentos na área. A intervenção ainda contemplará a requalificação de calçadas e meios-fios. A execução do projeto tem prazo de duração de três meses, após a realização da licitação, homologação da empresa contratada e posterior publicação da ordem de início.