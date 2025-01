Niterói: atividade, que aconteceu na sala multiuso da Empresa, integra o Janeiro Branco e faz parte do ?Ciclo de Prevenção? da Clin - Divulgação

Niterói: atividade, que aconteceu na sala multiuso da Empresa, integra o Janeiro Branco e faz parte do ?Ciclo de Prevenção? da Clin Divulgação

Publicado 18/01/2025 17:26

Niterói - A Companhia de Limpeza de Niterói realizou nesta sexta-feira, dia 17 de janeiro, palestra sobre saúde mental, com Raoní Aguiar – psiquiatra da Vice-Presidência de Atenção Coletiva, Ambulatorial e da Família (VIPACAF) da Secretaria Municipal de Saúde de Niterói. A atividade, que aconteceu na sala multiúso da Empresa, integra o Janeiro Branco e faz parte do ‘Ciclo de Prevenção’, um dos módulos da Escola Clin, que prioriza abordagens educativas e promoção de saúde entre os trabalhadores.

O palestrante discorreu sobre a importância de procurar ajuda quando surge qualquer sintoma relacionado à depressão ou à tristeza; o que pode ocasionar estes problemas, como dificuldade ou dependência financeira; a importância do SUS para um tratamento mais amplo; a relevância da escuta, valorizando o sentimento de quem está com alguma questão; o preconceito que ainda existe quando é preciso buscar ajuda psiquiátrica; entre outros assuntos.

"Discutir em comunidade um tema delicado, que carrega tantos estigmas e mitos, é uma grande oportunidade. O sofrimento psíquico costuma ser negado ou tratado como fraqueza, quando, na verdade, é parte da vida de qualquer pessoa e precisa de reconhecimento e validação. Estar em um espaço de diálogo permite que as pessoas se sintam ouvidas, acolhidas e, principalmente, que entendam que o cuidado da saúde mental não deve ser separado da saúde do corpo. O encontro provocou reflexões importantes sobre ‘normalidade’, autocuidado, cuidado em comunidade e sobre a rede de atenção à saúde”, afirmou Raoní.

Anna Velasco, diretora de administração e recursos humanos e membro da Escola Clin, explicou a importância do tema: “trazer uma temática como saúde mental é de suma importância, principalmente depois de uma pandemia, que prejudicou o contato próximo entre as pessoas, algo fundamental para o bem-estar de todos. É válido ficarmos atentos aos três pilares: prevenção, percepção e tratamento. É imprescindível valorizar a saúde dos colaboradores. Eles podem sugerir temas, que a Escola Clin vai levar em consideração. Vamos ofertar cada vez mais cursos e encontros, sempre com profissionais gabaritados, cada qual na sua área de atuação”.

Fabielle Guimarães, responsável pelo Serviço Social da Clin, informou que o Janeiro Branco foi a primeira palestra do ano do ‘Ciclo de Prevenção’: “estamos dando continuidade ao Ciclo, que teve início no ano passado e foi uma atividade que deu muito certo. Seguimos o calendário do Ministério da Saúde. Esta foi uma temática que apareceu nas nossas conversas com o contato dos trabalhadores. Algo do interesse deles. Ainda precisamos debater muito sobre isso e multiplicar esta informação. Assim, as pessoas podem se aproximar sem preconceito, entendendo que todos nós podemos estar permeados pela questão da saúde mental e devemos pensar não apenas no tratamento, mas também no cuidado”.

Os espectadores tiraram dúvidas e participaram ativamente do bate-papo. A gari Bianca Corrêa enalteceu a iniciativa: “achei muito bom este encontro até para a qualidade de vida dos trabalhadores. As pessoas se sentiram acolhidas, puderam falar e ouvir. Um tópico que atinge a sociedade em geral. Eu já passei por dificuldades relacionadas ao tema, quando a minha filha era pequena e faço acompanhamento até hoje”, disse.

Janeiro Branco é uma campanha nacional dedicada à promoção da saúde mental e emocional. Inspirada por movimentos como o Outubro Rosa e o Novembro Azul, a iniciativa foi criada em 2014 pelo psicólogo mineiro Leonardo Abrahão. O objetivo é sensibilizar a população para a importância do bem-estar psicológico e estimular a busca por cuidados especializados quando necessários.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), dados recentes mostram que o Brasil lidera o ranking mundial de transtornos de ansiedade, com 9,3% da população afetada, o que equivale a cerca de 18 milhões de brasileiros. A depressão também é uma preocupação crescente, agravada pelo impacto da pandemia de COVID-19, que levou a um aumento de 25% nos casos de transtornos mentais no país.