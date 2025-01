Niterói: reforçando as ações de fiscalização para combater o descarte irregular de resíduos sólidos nas ruas - Luciana Carneiro

Publicado 18/01/2025 17:22

Niterói – Com o objetivo de evitar que resíduos sejam colocados nas ruas fora do horário de coleta, a Prefeitura de Niterói intensificou as ações de fiscalização. Fiscais da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) passaram a atuar também no período noturno, promovendo conscientização por meio da distribuição de folhetos informativos e notificando condomínios e residências que descumprem a legislação municipal de resíduos sólidos, desrespeitando o acondicionamento e o horário correto da coleta domiciliar. As ações começaram pela Zona Sul, região que apresenta maior incidência do problema.



De acordo com a Clin, entre os dias 2 e 9 de janeiro foram emitidas 192 notificações. O Código de Defesa Urbana prevê a aplicação de multas de 4,7508 UFIRs para casos de descarte fora do horário, o que equivale a R$ 2.166,84.



“Estamos realizando essa força-tarefa com nossa equipe, agora também no período noturno, para coibir o descarte fora de hora. Isso não só prejudica a limpeza da nossa cidade como também pode causar graves problemas em caso de chuvas fortes, comuns neste período do ano. Nos locais onde a coleta é diária e noturna, os resíduos não podem ser colocados para fora antes das 19h. Contamos muito com o apoio da população para mantermos nossa cidade limpa e bonita”, afirmou Acílio Borges, presidente da Clin.



Os munícipes podem colaborar denunciando infratores pelo aplicativo Colab.re.



Confira os dias e horários de coleta no seu bairro:



Diária noturna (a partir das 20h): Centro, Charitas, Ponta da Areia, São Lourenço, Fátima, Morro do Estado, São Domingos, Ingá, Boa Viagem, Gragoatá, Icaraí, Santa Rosa, Pé Pequeno, Vital Brazil, Ilha da Conceição, Jurujuba e Alameda São Boaventura.

Segunda/quarta/sexta (7h às 15h): São Francisco, Cachoeiras, Maceió, Viradouro, Ititioca, Largo da Batalha, Badu, Cantagalo, Cafubá, Piratininga, Jacaré, Camboinhas, Itaipu, Itacoatiara e Engenho do Mato.

Terça/quinta/sábado (7h às 15h): Barreto, Engenhoca, Santana, Tenente Jardim, Fonseca, Cubango, Viçoso Jardim, Caramujo, Baldeador, Santa Bárbara, Sapê, Matapaca, Vila Progresso, Rio do Ouro e Várzea das Moças.