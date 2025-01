A mostra sobre religião de matiz africana pode ser vista em São Domingos - Breno Platais / Divulgação

A mostra sobre religião de matiz africana pode ser vista em São DomingosBreno Platais / Divulgação

Publicado 19/01/2025 00:00

Niterói - O Estúdio Casarão, reduto de cultura em São Domingos (bairro tradicional de Niterói), continua em cartaz com a exposição de fotografias "Candomblé das Águas Escondidas", do fotógrafo Breno Platais. A mostra retrata a essência do Candomblé. O projeto reúne registros visuais com técnicas contemporâneas de fotografia, dedicando-se a documentar festividades e encontros religiosos passados e futuros em terreiros localizados na cidade de Niterói.

"Um dos aspectos mais inovadores deste projeto é o uso de técnicas de iluminação com flashes, tradicionalmente aplicadas em eventos como casamentos e fotografia de moda. Com isso a exposição busca não apenas apresentar o Candomblé de forma mais profunda e pessoal, mas também capturar a energia e a emoção de suas cerimônias, revelando a beleza intrínseca dessa rica tradição cultural", comentou Breno.

A curadoria da mostra fotográfica é de Paulo Batelli que chamou atenção para a sensibilidade do artista. "Breno, através de sua lente fotográfica e com o auxílio da tecnologia digital, constrói uma narrativa sensível que desvela essa magia. Esta é a forma do autor expressar seu respeito e devoção à Cultura Africana", comentou Batelli.

O Estúdio Casarão fica na Rua General Osório, 19 no bairro de São Domingos. A exposição pode ser vista segunda (20), terça (21) e quarta-feira (22), das 11h às 16h. A mostra é realizada com recursos do edital Fomentão 2023 e da Secretaria Municipal das Culturas de Niterói.