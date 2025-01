Niterói: O Instituto Gingas, trabalha o projeto Din Down Down: Construindo Laços com a Família - Divulgação

Publicado 20/01/2025

Niterói - No próximo dia 24 é celebrado o Dia Internacional da Educação, uma data que nos convida a refletir sobre a importância de uma educação inclusiva e acessível a todos. Embora a escola continue sendo um pilar fundamental no aprendizado das crianças e jovens, métodos educacionais que ocorrem fora do ambiente escolar têm ganhado destaque e demonstrado seu valor no desenvolvimento integral dos alunos.

Entre esses métodos, a capoeira e a música se destacam como práticas que não apenas ensinam habilidades, mas também promovem valores essenciais para a formação de cidadãos conscientes e engajados. Vai além do aprendizado de movimentos e técnicas, envolve autodisciplina, respeito, autonomia e trabalho em equipe, por exemplo.

A música também desempenha um papel crucial como ferramenta educacional, sendo um veículo para a expressão emocional e o desenvolvimento de habilidades sociais. Estimula a criatividade e pode melhorar a capacidade de concentração e memória.

O Instituto Gingas, trabalha o projeto Din Down Down: Construindo Laços com a Família, visa fortalecer os laços familiares e promover a inclusão social de crianças e adolescentes com deficiência matriculados nas redes públicas de ensino de Niterói, Saquarema e Cachoeiras de Macacu. O projeto oferece oficinas integradas de capoeira e música, reuniões de formação, rodas de conversa e outras atividades para pais, responsáveis e estudantes, com o objetivo de construir uma comunidade mais justa e inclusiva.

“A capoeira e as linguagens das artes têm um poder transformador único: elas promovem inclusão e revelam as potências de cada indivíduo. O método Din Down Down, reconhecido como patrimônio tombado, é prova viva disso, abrindo caminhos para que pessoas com e sem deficiência tenham acesso pleno à cultura e à expressão no ambiente escolar", comentou o fundador do Instituto Gingas, David Bassous, conhecido como Mestre Bujão.