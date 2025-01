Niterói: Zico participa de evento em Camboinhas em fevereiro - Divulgação

Niterói: Zico participa de evento em Camboinhas em fevereiroDivulgação

Publicado 20/01/2025 15:21

Niterói - Dia 03 de fevereiro, em Camboinhas, no espaço do Essência Rubro-Negra, vai acontecer um evento com a presença do grande jogador de futebol e ídolo mundial, Zico. Será um evento inédito e exclusivo.



Neste dia, através de Renato Peçanha e do Prefeito Rodrigo Neves, Zico vai receber o título de Cidadão Niteroiense.

Ingressos a partir de R$100,00 (área com roda de samba, mas sem acesso para autógrafos e fotos). Área VIP com tudo incluído: R$1.050,00 por pessoa (com direito a estar com o Zico, fotos e autógrafos).



Outros ídolos de 1981 deverão estar no evento também, para prestarem homenagens.

SOBRE ZICO

Zico (1953) foi um jogador de futebol. Faz parte do rol dos melhores jogadores de futebol do Brasil e do mundo. Jogou em três Copas do Mundo pela Seleção Brasileira: na Argentina em 1978, na Espanha em 1982 e no México em 1986. Jogou pelo Flamengo a maior parte de sua carreira.



Foi o maior artilheiro da história do Flamengo e o terceiro maior artilheiro da seleção brasileira com 67 gols. Depois de sua despedida dos gramados brasileiros, jogou e foi treinador em vários países do mundo. Foi diretor de futebol do Flamengo e hoje é comentarista esportivo.



Arthur Antunes Coimbra, conhecido com Zico, nasceu no subúrbio de Quintino Bocaiuva, na zona norte do Rio de Janeiro, no dia 03 de março de 1953, o que lhe valeu o apelido de "Galinho de Quintino".



Zico Iniciou sua carreira no time de futebol de salão, formado por amigos, o “Juventude de Quintino”, no bairro de Quintino de Bocaiuva, no Rio de Janeiro e já se destacava nos jogos.