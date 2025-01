Niterói: defesa da postulação da candidatura perante o colégio eleitoral do COB no próximo dia 29 - Divulgação

Publicado 20/01/2025 09:57

O presidente da Neltur - Niterói Empresa de Lazer e Turismo -, André Bento, que esteve na solenidade de apresentação do dossiê da candidatura das cidades do Rio e Niterói, sediarem os Jogos Pan- Americanos 2031, destacou que eventos desta magnitude, reunindo mais de 20 países, terá impacto direto com o turismo receptivo, não só pelas centenas de atletas e técnicos das competições, mas pela presença de turistas dos vários países.



"A iniciativa do Prefeito Rodrigo Neves, em fazer parceria com o Rio, dá a dimensão de sua visão como gestor para que Niterói tenha a possibilidade de receber centenas de turistas ,que entrarão no país pelo maior portal de entrada de turistas do país que é a cidade do Rio de Janeiro. Grandes eventos como Jogos Pan-Americanos de 2031, além de gerar empregos, fará girar as economias das duas cidades. Além do impacto do Turismo, com certeza as duas cidades terão um legado deixado pelos Jogos, como maior infraestrutura e nos seus polos hoteleiro e gastronomia por exemplo", afirmou Bento.



No próximo dia 29 Niterói e Rio farão a defesa da postulação da candidatura perante o colégio eleitoral do COB, nesta data será a escolha da cidade que representará o Brasil na disputa pela sede do Pan-Americano 2031.