Niterói: As medidas foram anunciadas pelo prefeito Rodrigo Neves, durante reunião com o novo coordenador do programa estadual na cidade, major Thiago Martins

Publicado 21/01/2025 05:34

Niterói – A Prefeitura de Niterói vai doar 10 motos e reformar as bases da Operação Segurança Presente na cidade. As medidas foram anunciadas pelo prefeito Rodrigo Neves, nesta segunda-feira (20), durante reunião com o novo coordenador do programa estadual na cidade, major Thiago Martins, que assume o cargo esta semana. Entre as novidades apresentadas, está a retomada do patrulhamento do Segurança Presente às 5 da manhã, que havia sido alterado para as 7h na Região Oceânica, em Icaraí e Santa Bárbara.



“A Prefeitura vai disponibilizar 10 motos para o Segurança Presente e reformar as bases do programa na cidade para que os policiais tenham instalações ainda melhores. Quero agradecer ao governador Cláudio Castro por aceitar a integração que propusemos logo no gabinete de transição. Com o trabalho técnico e integrado com o 12º Batalhão, com o Segurança Presente, com a Guarda Municipal e com as forças federais, tenho certeza de que teremos uma segurança pública ainda mais eficiente em Niterói”, garantiu o prefeito.



Durante a reunião, o major Thiago afirmou que está alinhando com a Secretaria de Estado de Governo, responsável pela Operação Segurança Presente no estado, a volta do policiamento para as 5 horas da manhã.



“Estamos trabalhando para que nosso policiamento comece a funcionar neste horário, possivelmente já a partir da próxima semana. Essa integração será muito positiva para a cidade e estamos prontos para trabalhar”, afirmou o coordenador do Segurança Presente na cidade.



O prefeito estava acompanhado dos secretários Executivo Felipe Peixoto; de Ordem Pública, Gilson Chagas; e do coordenador do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança (GGIM), Felipe Ordacgy.



Auxílio às forças de segurança



Em 2019, a Prefeitura de Niterói implementou o Programa Niterói Presente, financiado integralmente pelo município, que, em quatro anos, colaborou em ações integradas com as forças de segurança. As ferramentas disponibilizadas pela Prefeitura fizeram com que os índices de criminalidade despencassem na cidade. Foram mais de 2.700 ocorrências registradas nesse período apenas pelo programa, que contou com o auxílio e apoio do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).



Com as abordagens realizadas, 680 foragidos da Justiça foram retirados das ruas e aproximadamente 500 pessoas foram detidas em flagrante por crimes como furtos e roubos. Pelo menos 120 carros foram recuperados. Esses resultados só foram possíveis graças a investimentos que somaram, à época, cerca de R$ 137 milhões por ano em pessoal, equipamentos, viaturas, tecnologia, ação integrada das forças de segurança e prevenção.

O programa integrou o Pacto Niterói Contra a Violência, um amplo plano de segurança pública com investimentos municipais de R$ 304 milhões em 18 projetos nos eixos de Prevenção, Policiamento e Justiça, Convivência e Engajamento dos Cidadãos, e Ação Territorial Integrada. Niterói é o único município do estado a contar com um programa integrado desse porte. A implantação do Niterói Presente possibilitou a integração de patrulhamento e policiamento de proximidade, setor de inteligência e tecnologia através do CISP, criado em 2015.



O programa foi custeado pela Prefeitura no período de dezembro de 2017 a setembro de 2021 com um efetivo fixo de policiais – alguns já reformados – e agentes civis, o que colocou, em média, 485 homens por dia nas ruas da cidade. Os agentes atuaram em bairros como Barreto, Icaraí, Santa Rosa, Centro, Fonseca, Charitas, São Francisco, Jurujuba e na Região Oceânica.



Tecnologia no combate ao crime



A Prefeitura de Niterói também investiu em ferramentas que auxiliam as forças de segurança no combate à violência, como o Proeis, no qual o município paga para policiais trabalharem em seus dias de folga na cidade. Através do Cisp, a Prefeitura mantém 522 dispositivos que monitoram a cidade 24 horas por dia. Além de 120 câmeras equipadas com inteligência artificial, formando o chamado Cercamento Eletrônico nas entradas, saídas e principais vias da cidade. E dez portais de segurança.



Principais ações da Prefeitura de Niterói em apoio à segurança



Reestruturação da Guarda Municipal, com aumento de efetivo, valorização profissional e foco na qualificação

Criação do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) em 2015

Construção de companhias destacadas para a Polícia Militar

Reforma da Delegacia de Homicídios de Niterói

Construção da Cidade da Ordem Pública

Criação do Observatório de Segurança

Implantação do Pacto Niterói Contra a Violência

Reforma de delegacias

Estruturação do Cercamento Eletrônico

Ampliação do Proeis