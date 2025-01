Niterói: motociclistas foram abordados pela PRF, tiveram a documentação verificada e participaram de uma palestra sobre educação no trânsito - Bruno Eduardo Alves

Niterói: motociclistas foram abordados pela PRF, tiveram a documentação verificada e participaram de uma palestra sobre educação no trânsitoBruno Eduardo Alves

Publicado 21/01/2025 21:30

Niterói – A NitTrans participou, nesta terça-feira (21), de uma ação integrada com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ecoponte e SEST SENAT com fiscalização e educação no trânsito para motociclistas que passavam pela via.

Na ação, motociclistas foram abordados pela PRF, tiveram a documentação verificada e participaram de uma palestra sobre educação no trânsito. Os assuntos abordados foram equipamentos de segurança e respeito às leis de trânsito. Em seguida, os motociclistas foram encaminhados para uma tenda onde a equipe de educação no trânsito simulou efeitos de embriaguez e de substâncias psicoativas para alertar sobre os riscos.

O presidente da NitTrans, Nelson Godá, ressaltou a importância dessas ações.

“A parceria entre os órgãos de trânsito e de fiscalização com a concessionária é fundamental para cada vez mais levar aos motociclistas a conscientização e o alerta sobre os riscos da imprudência no trânsito”, destacou Nelson Godá.

O motociclista Anderson Santos participou da ação e afirmou que todos devem redobrar a atenção no trânsito.

“Acabei me confundindo. No simulador, a gente pensa que está muito perto e não está. Se estivesse dirigindo de verdade, poderia acontecer uma tragédia. É muito importante o trabalho de conscientização para que todos redobrem os cuidados”, afirmou Anderson Santos.

Para a coordenadora de Educação para o Trânsito da NitTrans, Priscilla Rocha, essas ações conscientizam os motociclistas, principalmente em relação às leis de trânsito e à preservação da vida.

"Começamos na Ponte com essa conscientização voltada para a educação, para o trânsito, em prol da vida, com os motociclistas que entram em Niterói. Ao longo do mês, vamos ter várias ações na cidade. A Prefeitura de Niterói e a NitTrans sempre pensam na segurança viária, na educação e na conscientização, lembrando que o tema deste ano é "Desacelere! Seu bem maior é a vida!", concluiu Priscilla Rocha.