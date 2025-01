Niterói: Ralff Abreu durante treinamento - Divulgação

Publicado 21/01/2025 11:33

Niterói - Ralff Abreu, niteroiense e ex-top 10 mundial, embarca nesta quinta-feira, 23, para iniciar a 14ª temporada como profissional no circuito mundial de Beach Tennis. Seu primeiro compromisso será o BT 50 de Cabo de Santo Agostinho (PE) ao lado do carioca João Lauro Carneiro.

O atleta, que disputa o circuito mundial desde 2012, tem 15 títulos nível ITF na carreira, campeonato Pan-Americano e um vice-campeonato mundial pelo Brasil em 2017 vem nos ajustes finais de sua pré-temporada que vem sendo realizada na Praia de Icaraí, em sua cidade natal, e na Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro: "Mais uma temporada no circuito em busca de ótimos resultados e iniciando com meu fiel escudeiro João Lauro Carneiro. Muito feliz em poder começar mais uma jornada. Chego motivado em busca de títulos e a subida no ranking", destacou o experiente atleta de 41 anos, que tem o patrocínio da Dropshot e conta apoios da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói e Spider Undergrip.

Sobre Ralff Abreu

Ralff Abreu, nascido em Niterói, em fevereiro de 1983, foi tenista e começou no Beach Tennis em 2011. Tem 15 títulos a nível mundial ITF na carreira.

Em 2017, ao lado de Diogo Carneiro, teve seu melhor ano, alcançando o top 10 do ranking mundial. Foi campeão do ITF de João Pessoa (PB), Maceió (AL), Balneário Camboriú (SC), São Miguel do Gostoso (RN), foi vice-campeão em Guadalupe, Niterói (RJ), vice-campeão Mundial pela Seleção Brasileira por Equipes na Rússia, semifinalista do Mundial de Duplas em Cervia, na Itália.Em 2016 foi campeão Pan-Americano em Aruba e em 2017 venceu a Nations Cup, a Copa das Nações, contra a Itália, no mesmo país.

Em 2019 foi vice-campeão no ITF de Brusque (SC) e campeão no ITF de Niterói (RJ).